A la Une .. Euromillions : Cagnotte historique de 230 millions d'euros ce vendredi

Ceux qui joueront à l'Euromillions ce vendredi 8 juillet tenteront remporter le plus grand jackpot jamais mis en jeu, 230 millions d'euros. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Par NP - Publié le Mercredi 6 Juillet 2022 à 08:02





Pour la première fois depuis la création de la loterie européenne en 2004, le jackpot atteindra 230 millions d'euros. Il s'agit là du 4e palier du "plafond évolutif" mis en place lors des nouvelles règles de mars 2020. Avec ce nouveau palier atteint, la prochaine série de tirage pourra proposer une cagnotte allant jusqu'à 240 millions d'euros. Pour rappel, un montant maximum est fixé à 250 millions d'euros par le règlement de l'Euromillions. Voici le communiqué de Tirage-Gagnant Pour la première fois depuis la création de la loterie européenne en 2004, le jackpot atteindra 230 millions d'euros. Il s'agit là du 4e palier du "plafond évolutif" mis en place lors des nouvelles règles de mars 2020. Avec ce nouveau palier atteint, la prochaine série de tirage pourra proposer une cagnotte allant jusqu'à 240 millions d'euros. Pour rappel, un montant maximum est fixé à 250 millions d'euros par le règlement de l'Euromillions.

Le jackpot record remporté à l’Euromillions est de 220 millions d’euros et c’est en France qu’il a été remporté. Le 15 octobre 2021, une joueuse de Tahiti a été la seule à trouver la combinaison gagnante composée des numéros suivants : 49 21 26 34 31 et les étoiles 5 et 2.



Cette joueuse souhaite s’offrir une maison sur chaque continent et gâter ses proches et sa famille. Elle qui a "hérité", grâce à la chance, de l’équivalent du PIB d’un petit pays se laisse le temps de la réflexion.

Plafond maximum Euromillions : remise en jeu possible 4 fois de suite



Un plafond Euromillions peut être mis en jeu 5 fois au maximum avant d’être forcément remporté. Les 230 millions d’euros pourront donc être mis en jeu jusqu’au vendredi 22 juillet 2022 inclus avant d’être forcément remporté ou partagé. Bien entendu, sans gagnant à l’issue des prochains tirages, les montants des mises dévolus au jackpot viendront grossir les gains du rang n°2.



Ainsi, plusieurs millionnaires seront garantis d’être tiré au sort dès ce vendredi 8 juillet 2022. L’apport de mises dévolues normalement au rang « jackpot » sera partagé entre les gagnants du rang n°2, assurant ainsi plusieurs millions d’euros de gains.