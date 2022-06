La grande Une Euromilions : Un joueur régulier remporte le plus gros gain de tous les temps à La Réunion

Un Réunionnais a remporté 50 millions d'euros à l'Euromillions du mardi 24 mai dernier. Il s'agit du plus gros gain jamais remporté sur notre île. Par N.P - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 09:58

Le communiqué de la FDJ :



FDJ a remis la somme de 50 656 220 euros au gagnant qui a remporté le jackpot Euromillions du mardi 24 mai dernier à La Réunion. Il devient ainsi le plus grand gagnant des départements et région d’Outre-mer (DROM).



Le point de vente dans lequel la prise de jeu gagnante a été effectuée : Sud presse, Le Patio, 163 rue Albert Luthuli à Saint-Pierre (97410).



L’île de La Réunion s’avère particulièrement chanceuse depuis le début de l’année ; du Nord au Sud de l’île, six grands gagnants1 y ont déjà été enregistrés en 2022. C’est un événement d’autant plus marquant que la moitié de ces gains ont été remportés en une semaine : ce jackpot Euromillions le 24 mai, un million d’euros au tirage My Million le 27 mai et 500 000 euros au ticket de grattage X20 le 1er juin.



Pour ce gain record, Isabelle Cesari, responsable des relations gagnants du groupe FDJ a procédé au paiement au siège de La Française des Jeux à Boulogne-Billancourt, en compagnie de Frédéric Vézy, responsable de l’agence FDJ de La Réunion. Ils ont ensuite invité le gagnant et sa compagne dans un restaurant étoilé parisien.



Histoire du gagnant : un rêve devenu réalité



Il s’agit d’un joueur régulier Loto et Euromillions, qui joue toujours les mêmes numéros attribués aléatoirement par le système flash il y a deux ans. Alors qu’il s’apprête à renouveler sa grille fétiche, le terminal du point de vente lui indique un gros lot sur son dernier ticket. Le détaillant vérifie les résultats du tirage Euromillions et lui recommande de s’assoir avant de lui montrer les numéros gagnants. A la première lecture, il pense avoir remporté 650 000 euros mais le détaillant lui précise rapidement qu’il omet 50 millions d’euros…



Une fois rentré chez lui, ce cinquantenaire se pince le visage et le bras à plusieurs reprises « afin d’être sûr que ce n’est pas un rêve », confie-t-il. Il cache ensuite le précieux reçu de jeu dans une pochette plastique dans une armoire.



Pour l’annoncer à sa femme, il lui demande si elle « continuerait à travailler si elle gagnait 50 millions d’euros ». Elle lui répond par la positive et confirme ce choix, même après avoir compris que c en’était pas une question anodine. De son côté, le gagnant va concrétiser son projet de ralentir son activité professionnelle, préexistant au gain.



C’est en foulant le sol du siège de La Française des Jeux, en région parisienne, que le gagnant et sa compagne réalisent qu’ils ont remporté le jackpot. « On jouait pour rêver ; on ne pensait pas gagner », déclare madame.



« C’est bien de rêver mais c’est mieux quand c’est la réalité », plaisante ensuite son époux. Lors du paiement, ils apprennent détenir le record de gain dans l’ensemble des DROM et s’émeuvent d’avoir « mis la barre si haut » pour les prochains gagnants.



« Nous avons célébré la fête des mères sans savoir que nous avions remporté 50 millions d’euros ; nous allons donc profiter de la fête des pères comme il se doit », racontent-ils amusés aux équipes de FDJ.



Le gagnant souhaite prendre le temps de la réflexion avant de réaliser des projets. Il pense notamment faire construire une maison, découvrir la Méditerranée en croisière et offrir un voyage à toute sa famille. « Je souhaite en faire profiter mes proches, qu’ils aient leur part du gâteau », déclare-t-il.



Ce néo-millionnaire continue à jouer aux mêmes jeux, avec les mêmes numéros, car selon lui, « on ne change pas une équipe qui gagne ».



Le gagnant souhaite conserver son anonymat.



La combinaison gagnante : 10, 13, 27, 36, 37, étoiles 2 et 10.

L’accompagnement des grands gagnants du groupe FDJ La Française des Jeux enregistre un gagnant à partir de 500 000 euros par jour et un millionnaire tous les deux jours. L’équipe relations gagnants leur propose un accompagnement personnel et surmesure au moment du paiement puis un accompagnement collectif, facultatif et gratuit, pour une durée de cinq ans (et plus s’ils le souhaitent). Dès un million d’euros, ils peuvent participer à une quinzaine d’ateliers par an sur des thématiques diverses telles que la gestion patrimoniale, la gestion notariale ou encore l’accompagnement du changement. FDJ est l’une des rares loteries au monde à offrir un dispositif aussi complet.