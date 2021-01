A la Une . EuroMillions : un premier millionnaire à la Réunion en 2021

Un joueur réunionnais a remporté la somme d'un million d'euros grâce à la tombola My Million. Lors du tirage du 5 janvier, le code gagnant a en effet été tiré au sort sur l'île, sans plus d'informations à ce jour signale le site Tirage-Gagnant.com. Par LG - Publié le Mardi 12 Janvier 2021 à 13:51 | Lu 2229 fois





En parallèle de ce tirage, un code My Million issue de la tombola française lancée en 2014 remettait un chèque de 1 million d’euros au porteur du code suivant : DF 777 9665. C’est en outre-mer que le code gagnant a été annoncé, et plus précisément auprès d’un joueur ayant coché sa grille dans l’un des points de vente de l’île de La Réunion, dévoile



Il s’agit là du 2e gagnant My Million de l’année 2021 mais du tout premier millionnaire réunionnais. Parmi les 3 codes gagnants actuellement distribués en 2021, 2 l’ont été en dehors de la Métropole.



À l’heure actuelle, aucune information précise concernant le lieu où la grille gagnante a été cochée n’est connue. Le joueur millionnaire peut être un local comme un touriste de passage pour la période de la nouvelle année. Il faudra attendre le paiement des joueurs pour avoir cette information des services de la Française des jeux. Le gagnant a 60 jours pour réclamer son gain auprès de la FDJ.



En 2020, ce sont 5 joueurs réunionnais qui ont remporté 1 million d'euros.



