EuroMillions : on ne sait toujours pas si le gagnant des 200 millions d'euros est Réunionnais

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 16 Décembre 2020 à 22:51 | Lu 179 fois

La personne qui a gagné vendredi dernier le jackpot record de 200 millions s'est enfin manifesté auprès de la Française des Jeux. Elle avait 120 jours pour se faire connaitre et n'a donc pas attendu la fin de ce délai pour prendre contact avec la Française des Jeux.



La FDJ n'a bien sûr pas divulgué son identité, pas plus que sa région d'origine. Nous ne savons donc toujours pas s'il est originaire de notre ile.



Seule information lâchée : il s'agit d'un joueur qui avait validé sa grille sur internet. Conséquence : il n'a pas eu à vivre la traditionnelle terreur des gros gagnants de perdre leur ticket gagnant. Il a juste été destinataire d'un mail de la FDJ l'invitant à consulter son compte joueur pour savoir combien il avait remporté. Seul indice dont il disposait à ce moment-là : c'est que le gain était supérieur… à 2.000 €.



Ce n'est qu'une fois connecté à son compte qu'il a découvert qu'il avait gagné... 200 M€ !



Le paiement sera effectué "prochainement", précise la FDJ.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur

