EuroMillions : Ils gagnent un énorme jackpot... qu'ils ne toucheront jamais

Un couple britannique qui avait enfin trouvé la bonne combinaison de chiffres à l'EuroMillions croyait avoir remporté un jackpot de 205 millions d'euros. Cependant, ils ont été dévastés lorsqu'ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas récupérer leur prix, car leur grille n'avait pas été validée. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 30 Mars 2023 à 09:23

Depuis plusieurs années, le couple jouait régulièrement à l'EuroMillions, avec la même combinaison de chiffres. Ils avaient souscrit un abonnement pour éviter d'oublier de jouer et avaient participé à tous les tirages. Finalement, leur persévérance a payé et ils ont trouvé les cinq numéros et les deux étoiles nécessaires pour remporter le jackpot.



Cependant, leur joie a été de courte durée. Lorsqu'ils ont contacté le siège de la loterie pour réclamer leur gain. Ils ont appris que leur grille n'avait pas été validée car ils n'avaient plus d'argent sur leur compte personnel pour payer leur abonnement.



Malgré cette déception, le couple a décidé de continuer à jouer à l'EuroMillions en changeant leur combinaison de chiffres. Ils ont également décidé de vérifier minutieusement que leur compte soit suffisamment approvisionné avant chaque tirage. Ils espèrent que la chance leur sourira à nouveau et qu'ils pourront un jour réaliser leurs rêves grâce à la loterie.



