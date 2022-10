A la Une .. Euro 2024 : La France dans le groupe de la mort

Le tirage au sort des qualifications pour l’Euro 2024 a été effectué ce dimanche. La France hérite du groupe le plus relevé avec les Pays-Bas comme adversaire le plus coriace. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 9 Octobre 2022 à 16:12

Alors que le très polémique mondial au Qatar approche, l’UEFA a organisé ce dimanche le tirage au sort des qualifications pour l’Euro 2024. Les Bleus n’ont pas été gâtés en tombant dans le probable groupe de la mort. Les Tricolores se retrouvent dans le Groupe B en compagnie des Pays-Bas, de l’Irlande, de la Grèce et de Gibraltar.



Avec le mondial qatari qui se déroule en novembre-décembre prochain, le calendrier des qualifications se retrouve chamboulé. Les matchs se joueront entre mars et novembre 2023. Le pays hôte, l’Allemagne, a déjà son billet en poche.



Les deux premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour la phase finale. Les trois dernières places se joueront en match de barrage (demi-finale puis finale) entre les 12 équipes non qualifiées lors des éliminatoires et désignées via leurs résultats lors de la Ligue des nations.

Les groupes :



Groupe A : Espagne, Écosse, Norvège, Géorgie, Chypre



Groupe B : Pays-Bas, France, Irlande, Grèce, Gibraltar



Groupe C : Italie, Angleterre, Ukraine, Macédoine du Nord, Malte



Groupe D : Croatie, Pays de Galles, Arménie, Turquie, Lettonie



Groupe E : Pologne, République tchèque, Albanie, Iles Féroé, Moldavie



Groupe F : Belgique, Autriche, Suède, Azerbaïdjan, Estonie



Groupe G : Hongrie, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Lituanie



Groupe H : Danemark, Finlande, Slovénie, Kazakhstan, Irlande du Nord, Saint-Marin



Groupe I : Suisse, Israël, Roumanie, Kosovo, Biélorussie, Andorre



Groupe J : Portugal, Bosnie-Herzégovine, Islande, Luxembourg, Slovaquie, Liechtenstein



