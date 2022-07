Euro 2022 de football : Découvrez le montant de la prime que toucheront les Bleues en cas de victoire

L’Euro féminin de football commence ce mercredi 6 juin par le match d’ouverture opposant l’Angleterre à l’Autriche.

Les joueuses de l’équipe de France débuteront quant à elles leur tournoi le dimanche 10 juillet face à l’Italie.



Un premier match qui les lancera peut-être vers la conquête d’un premier titre continental.



L’UEFA a prévu de verser 2,08 millions d’euros à l’équipe qui sera championne d’Europe le 31 juillet prochain au stade de Wembley, en Angleterre où se déroule l’intégralité de la compétition.



De son côté, la Fédération français de football a décidé de faire comme pour les hommes et de reverser 30% de cette cagnotte aux joueuses et au staff des Bleues.



13 fois moins que chez les garçons



Si le pourcentage est donc le même, le montant de la prime est bien moins importante que chez les hommes, ce qui s’explique par le montant des droits télé et de la participation des sponsors.



Si les joueuses de Corinne Diacre décrochent leur premier titre international, elles toucheront une prime de 24.000 euros. C’est environ 13 fois moins que chez les Bleus.



Si les joueurs de Didier Deschamps avaient remporté l’Euro en 2021, ils auraient tous reçu plus de 300.000 euros. Pour sa victoire, la fédération italienne de football avait ainsi reçu 28,5 millions d'euros.



Un lot de consolation attend néanmoins les Bleues si elles arrivent à se hisser jusqu’aux quarts de finale. Une prime de 13.000 euros les attend si elles arrivent à sortir de leur groupe alors qu'une demi-finale leur offrirait la bagatelle de 16.500 euros.



Là encore, la différence avec les hommes demeure très nette. Sortis sans gloire dès les huitièmes de finale face à la Suisse, les garçons avaient gagné 173.000 euros de prime chacun.