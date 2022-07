A la Une . Euro 2022 : Melvine Malard et les bleues entrent en piste ce dimanche

L’équipe de France débute son Euro de football dès ce soir face à l’Italie. Les bleues font partie des favorites du tournoi. Melvine Malard et ses coéquipiers ont à coeur de remporter leur premier tournoi international. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 à 17:45

Et si c’était cette année? L’équipe de France féminine entre en lice ce soir face à l’Italie pour leur premier match de l’Euro 2022 en Angleterre. Les bleues, qui n’ont jamais remporté de compétition internationale, possèdent probablement l’effectif le plus capable de décrocher ce Graal.



Actuellement classée 3e mondiale, l’équipe de France reste sur une série de 14 victoires d’affilée, dont 10 matchs sans encaisser le moindre but. De plus, Corinne Diacre peut compter sur toutes ses joueuses.



Néanmoins, l’Italie ne sera pas à prendre à la légère. Les Azzurre progressent de compétition en compétition et elles possèdent un collectif bien rodé autour d’une base turinoise.



Les Bleues affronteront ensuite les Belges le 14 juillet et les Islandaises le 18. En cas de qualification, c’est un gros morceau que rencontreront Melvine Malard et ses coéquipières puisqu’elles tomberont soit face les Pays-Bas (championnes d'Europe en titre) ou la Suède (double vice-championne olympique).



Le match débute à 23h à La Réunion.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur