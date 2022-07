A la Une . Euro 2022 : Les Bleues échouent aux portes de la finale

L’équipe de France féminine de football a été éliminée par l’Allemagne en demi-finale de l’Euro 2 buts à 1. Les joueuses de Corinne Diacre ont subi la loi de leur bête noire, mais ont réalisé un beau tournoi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 à 06:17

Encore raté. Les Bleues n’ont pas réussi à se qualifier pour leur première finale de leur histoire. Pour la 5e fois depuis 2005, ce sont les Allemandes qui brisent leur rêve. Ce sont donc ces dernières qui iront défier les Anglaises à Wembley pour la couronne européenne.



Dans un match fermé, les Françaises se sont heurtées à la défense germanique qui n’avait pas encaissé le moindre but avant la rencontre. À la 40e minute, Alexandra Popp a donné l’avantage à l’Allemagne d’une superbe reprise de volée. Un avantage qui ne va durer que 4 minutes puisque les Françaises vont égaliser. La frappe de Kadidiatou Diani va toucher le poteau avant de rebondir sur le dos de la gardienne Merle Frohms.



Face à la difficulté des joueuses à déployer leur jeu en première période, Corinne Diacre va décider de remplacer Melvine Malard par Selma Bacha. Cette dernière va manquer de peu d’offrir l’avantage à son équipe.



Malgré ces couleurs retrouvées en 2e mi-temps, les Françaises vont se faire piéger par leur adversaire. À la 74e minute, c’est l’inévitable Alexandra Popp qui vient marquer son 4e but de la tête du tournoi. Les Allemandes qui manquent de peu de faire le break en fin de match.



L’équipe de France est donc éliminée, mais a réussi à atteindre les demi-finales de l’Euro pour la première fois de son histoire.



"On aurait aimé une autre issue, on est tombées sur un adversaire costaud à qui il faut rendre hommage, on n'a pas de regrets, on a tout donné. Il faut continuer à travailler, ce qu'on a fait c'est bien même si ça ne suffit pas aujourd'hui, on voit encore ce qui nous manque par rapport à d'autres nations. Un jour ça viendra pour nous. Les joueuses sont déçues, il faudra rester solidaires" a déclaré Corinne Diacre au micro de TF1 à la fin de la rencontre.



