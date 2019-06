Euro 2020: Les Bleus déçoivent face à la Turquie

Les Bleus rencontraient hier la Turquie en qualifications de l’Euro 2020. Les hostilités ont commencé à peine arrivés sur le terrain. La Marseillaise a ainsi été sifflée par une partie du public du stade municipal de Konya. Elles se sont poursuivies avec un match dans lequel les joueurs de Didier Deschamps se sont faits bousculer.



Ce n’était pas l’équipe de France des grands jours non plus. Défense fébrile et attaque inexistante. Aucun tir cadré pour les Bleus. Les Turcs s'imposent finalement 2 à 0.



Ils devront se rattraper mardi face à l’Andorre.