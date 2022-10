Eure : Une femme interpellée après avoir tué son mari à coups de couteau.

Une femme de 42 ans a été interpellée jeudi dernier pour avoir tué son mari dans la commune de Montreuil-l’Argillé. Elle a été mise en examen pour meurtre et placé en détention provisoire.



Selon Rémi Coutin, le procureur d’Évreux, la suspecte a reconnu les faits. Une dispute aurait éclaté parce qu’elle ne voulait pas manger le plat que son mari avait préparé. Elle s’est armée d’un couteau de cuisine avant de porter 6 coups à la victime, dont un mortel au cœur.



Le couple vivait ensemble depuis 1999 et s’était marié en 2016. Selon ses propres aveux, il n’y a jamais de violences conjugales entre les deux auparavant. Elle a indiqué qu’ils vivaient plus une forme de cohabitation depuis plusieurs années qu’une vie de couple.