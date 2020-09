A la Une .. Eure : Un restaurant réunionnais inauguré par le ministre des Outre-mer

Sébastien Lecornu a inauguré un restaurant réunionnais dans l’Eure, département où il a dirigé le Conseil départemental. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 13 Septembre 2020 à 11:12 | Lu 3941 fois

C’est un invité de marque que Marie Rousseau et son frère, Réunionnais installés à Bois-Jérôme-Saint-Ouen, dans le département de l’Eure, ont reçu pour l’inauguration de leur restaurant. En ouvrant "l’Écrin aux Épices", les restaurateurs n’imaginaient pas servir un jour le ministre des Outre-mer.



Sébastien Lecornu qui a partagé l’évènement sur son compte Twitter a estimé que "nos cultures ultramarines sont un atout pour la revitalisation de nos territoires et de nos communes".



Reste à savoir si les habitants supporteront le piment péi.

🇷🇪🧑‍🍳La gastronomie réunionnaise rayonne jusque dans l’Eure ! J’ai inauguré ce matin à Bois-Jérôme-Saint-Ouen L’Ecrin aux Épices, un restaurant de spécialités réunionnaises. Nos cultures ultramarines sont un atout pour la revitalisation de nos territoires et de nos communes. pic.twitter.com/DGApCYDs23

— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 12, 2020



