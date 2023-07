Eure : Un adolescent tué d'un coup de couteau dans une altercation

Un jeune de 16 ans a été tué ce samedi à La Haye-Malherbe (Eure) d'un coup de couteau au thorax. Un adolescent de 15 ans a été interpellé. Selon les gendarmes, il a reconnu les faits.



Les faits se sont déroulés peu après 18 heures sur la place de la mairie. La victime et sa petite amie ont croisé deux autres adolescents mineurs au volant d'une voiture sans permis. "Un échange de regards" aurait déclenché l'altercation entre les trois garçons, selon les forces de l'ordre. Un coup de couteau a alors été porté au niveau du thorax de la victime qui n'a pas pu être réanimée par les secours.



Les deux adolescents ont pris la fuite, avant d'être arrêtés et placés en garde à vue. L’enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Louviers, avec l’appui de la section de recherches (SR) de Rouen.