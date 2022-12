A la Une .. Eure : Remise en liberté d’un homme ayant avoué avoir tué une femme à coup de pelle

Un charpentier qui a avoué avoir tué une cycliste à coup de pelle après l’avoir renversée a été remis en liberté. L’enquête n’avance pas et le corps de la victime reste introuvable, d’autant plus qu’aucune disparition n’est signalée dans le secteur. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 23 Décembre 2022 à 08:23

Un homme de 46 ans avait été placé en détention en juin dernier après que son ex-compagne l’a dénoncé d’un meurtre. Celle-ci s’était présentée à la gendarmerie de Dieppe en mai en affirmant que son ancien compagnon lui avait confié avoir renversé une cycliste en mars alors qu’il conduisait sous l’état d’un empire alcoolique.



Il aurait alors chargé le corps dans sa voiture pour le cacher avant de revenir l’enterrer. À son retour, il aurait constaté que la femme n’était pas morte et l’aurait achevé à l’aide d’une pelle. Deux témoins, dont son ex, affirment que sa voiture avait des traces de choc. Le charpentier de profession va incendier sa voiture en avril, avant de la déclarer volée en mai. Il avoue finalement l’avoir brûlée lui-même.



Lors de sa garde à vue, il affirme d’abord avoir fait une blague à son ex, avant d’avouer avoir bien renversé une cycliste. Il s’est ensuite rétracté avant de reconnaître les faits à nouveau. Cependant, aucun corps ou disparition signalée ne vient appuyer les accusations. Un grand appel à témoin a été lancé, mais n’a rien donné.



"Si des témoignages issus de l'appel à témoins ont été exploités par les gendarmes, malheureusement ça n'a débouché sur aucun élément concret permettant de retrouver le corps de la victime supposée ou d'identifier de manière certaine une personne qui aurait disparu (…). C’est un dossier qui présente des fragilités", a déclaré le procureur de la République d’Évreux Rémi Coutin à La Dépêche.



Pour cette raison, les magistrats ont accordé la demande de remise en liberté formulée par l’avocate du détenu. Il est placé sous contrôle judiciaire. Il est toujours mis en examen pour assassinat, recel de cadavre, destruction de preuves et dénonciations mensongères.



