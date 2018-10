<<< RETOUR La Réunion Positive

Étudier et vivre au Québec t’intéresse ? La Région Réunion t’accompagne dans ton projet de mobilité.

Inscris toi du 15 octobre au 30 novembre 2018 !





PLUS DE 50 FILIÈRES D’ÉTUDES SONT PROPOSÉES D’UNE DURÉE DE 3 ANS

DES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI À LA CLÉ

Profil requis Lycéens en classe de terminale

Étudiants en souhait de réorientation

Demandeurs d’emploi ayant un baccalauréat

(voir les conditions d’éligibilité ci-dessous et dans le dossier d’inscription)

Période d’inscription : Du 15 octobre au 30 novembre 2018

Télécharger le dossier d’inscription Informations au : 0262 67 18 52

quebec2019@cr-reunion.fr

Dépliant : Étudier et Vivre au Québec Le dispositif "Étudier et vivre au Québec" c’est : Un millier de Réunionnais installés

près de 150 jeunes Réunionnais partent chaque année accompagnés par la Région

Plus de 50 filières d’études

18 établissements de type IUT qui accueillent les jeunes chaque année. Un millier de Réunionnais installésprès de 150 jeunes Réunionnais partent chaque année accompagnés par la RégionPlus de 50 filières d’études18 établissements de type IUT qui accueillent les jeunes chaque année. Les CÉGEPS du Québec Pour plus de renseignements concernant les cégeps et les formations conventionnés, vous pouvez consulter le site :

www.cegepsquebec.ca/idlr



CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Cycle 2019 – 2022

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ GÉNÉRALES :



Être de nationalité d’un pays membre de l’Union Européenne



Avoir un foyer fiscal à La Réunion et y avoir sa résidence habituelle depuis au minimum 2016



L’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 à La Réunion doit avoir un quotient familial inférieur à 26 631€ par part fiscale (revenu imposable / nombre de parts). Un contrôle d’authentification sera réalisé a posteriori



Être inscrit comme demandeur d’emploi à Pôle Emploi Réunion (inscription obligatoire à partir de juillet 2019)



Effectuer une formation éligible dans un cégep conventionné avec la Région Réunion (liste des formations et des cégeps annexe 1).



Si le candidat est mineur, il est indispensable d’avoir un tuteur au Québec avant le départ. Il est recommandé de se renseigner au moment des entretiens avec les représentants du Québec lors de leur mission à La Réunion (du 14 au 20 novembre 2018 – les lieux de rencontre seront précisées en annexe du dossier).



Seules les demandes d’AMS effectuées avant le départ de La Réunion pour intégrer un début de cycle (1ère année d’études) pourront être étudiées



170 maximum candidatures seront retenues pour la cohorte 2019-2022. La sélection reposera sur les critères académiques (80%) et sur un entretien de motivation, avec un ou plusieurs agent(s) Région, évaluant le projet professionnel (20%)



Date limite d’envoi des dossiers par courrier entre le 15 octobre et 30 novembre 2018.





CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’AMS :



Seules les lettres d’admission dans un cégep et pour une formation conventionnée seront admises



Seuls les dossiers complets et éligibles pourront être traités



Les dossiers déposés en antenne de Région ne seront pas traités



Le candidat s’engage à participer aux différents ateliers de préparation à la mobilité organisés par la Région Réunion.



L’AMS n’est pas cumulable avec les autres dispositifs proposés par le Guichet Jeunes de la Région Réunion Très important : Ce projet est cofinancé par des Fonds Européens. À ce titre, afin de justifier des sommes reçues le candidat s’engage à envoyer impérativement ses attestations de présence par mail ( quebec2019@cr-reunion.fr) entre le 1er et le 10 de chaque mois tout au long de sa formation. Dans le cas contraire il s’expose à des pénalités financières : suspension des allocations ou titre de recette en cas de trop perçu.



MONTANT DES AIDES LIÉES À L’AMS POUR LES CANDIDATS SÉLECTIONNÉS :



Prise en charge du billet d’avion aller :

> Prise en charge à 100 %.du billet aller au départ de La Réunion. Le billet est réservé et acheté par la Région Réunion. Les départs se feront entre le 7 et le 8 août 2019



Prime d’installation de 800€



Montant d’allocation maximum mensuel de 700€



L’allocation mensuelle est versée sous réserve de l’envoi régulier, entre le 1er et le 10 de chaque mois, de l’« Attestation de présence » prouvant l’assiduité en formation du candidat



Les aides seront d’une durée maximale de 36 mois.



Billet retour : Peut être accordé sur demande à la fin du cycle complet de formation. Le billet retour est valable à partir de J+1 après la date de fin de formation et jusqu’à la fin de l’année civile en cours.



