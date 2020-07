Rubrique sponsorisée Etudiants ultra-marins : L'aide d'un étudiant référent

Vivre et étudier tout seul en métropole peut être un peu déroutant dans un premier temps pour un étudiant. Des dispositifs existent pour faciliter l'intégration des ultra-marins et ainsi assurer le bon déroulement de leurs études. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 21 Juillet 2020 à 10:44 | Lu 712 fois

Il ou elle est là pour répondre à toutes les questions pratiques qui se posent au moment de l'installation de l'étudiant dont l'avion vient tout juste de se poser en métropole.Cet étudiant, fille ou garçon, sera lui-même originaire des Outre-Mer, mais déjà présent sur le territoire métropolitain.



Ce dispositif concerne les académies qui accueillent traditionnellement le plus grand nombre d'étudiants ultramarins, à savoir les académies du sud de la France et de la région parisienne.



Accompagnés, les étudiants venus des Dom-Tom arrivent ainsi plus vite à trouver leurs marques et à réussir leur rentrée. L'étudiant référent, donnera les bonnes adresses, les astuces qui permettent de simplifier le quotidien et de gagner du temps... Et puis cette épaule amie, qui a connu la difficulté des premiers mois loin de chez soi, permettra également de se sentir moins seul, présentera son réseau et redonnera face à la grisaille des souvenirs de la maison...