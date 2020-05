A la Une . Etudiants réunionnais de métropole: Un dispositif sécurisé pour leur retour sur l'île La Région Réunion et du Ministère des Outre-mer ont annoncé par voie de communiqué la mise en place d'un dispositif sécurisé pour le retour des étudiants réunionnais sur l'île. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 9 Mai 2020 à 19:44 | Lu 693 fois

Le ministère des outre-mer et la Région Réunion annoncent le lancement d’un dispositif visant à permettre aux étudiants réunionnais qui le souhaitent de pouvoir rentrer sur leur territoire à partir du 11 mai.



Les modalités de ce retour s'appuient sur le dispositif de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM) pour les étudiants éligibles au Passeport mobilité, et sur le dispositif de la Continuité territoriale de la Région Réunion pour ceux qui y sont éligibles.



"Les jeunes qui suivent des études dans l’hexagone, et qui n'entrent ni dans le cadre du dispositif de Passeport Mobilité, ni dans celui de la Continuité territoriale, bénéficieront d'un accompagnement de l'Etat dans leurs démarches. Un numéro vert dédié sera activé durant la semaine du 11 mai", expliquent la Région et le ministère dans un communiqué commun.



"Pour continuer à protéger le territoire réunionnais, ces retours se feront dans le cadre d'un programme sécurisé au niveau sanitaire et qui passe par une période de confinement de 14 jours qui sera obligatoire, soit avant le départ de métropole, soit à l'arrivée à La Réunion", est-il précisé.



"C’est dans un esprit fort de concertation que la Collectivité régionale et l’Etat mettent en place ce dispositif spécial d’aide aux étudiants réunionnais de Métropole, ayant émis le souhait de rentrer en urgence sur l’île", exprime Didier Robert. Les guichets de la continuité territoriale de la Région Réunion seront ouverts à ces étudiants dès le 11 mai sur prise de rendez-vous au 0262 67 18 95. De même, les usagers voulant faire réactiver leurs bons ou déposer un dossier de remboursement pourront prendre rendez-vous.