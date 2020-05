Etudiants réunionnais bloqués en Hexagone: Le Crefom sollicite l'intervention des collectivités locales

En appui à l’UERH (Union des Etudiants Réunionnais de l’Hexagone) concernant la situation des étudiant.es ultramarins bloqués sur l’Hexagone, le CREFOM, sous la signature de son président Daniel DALIN, avait adressé un courrier le 15 avril 2020 à Madame la Ministre des Outre-mers, en formulant deux demandes : Une aide financière exceptionnelle et le rapatriement des étudiant.es dans leur territoire d'origine, l’année universitaire étant terminée.



Dans son intervention au SENAT ce lundi 4 mai 2020, le Premier Ministre vient d’annoncer les deux mesures attendues depuis un moment du gouvernement à savoir, "une aide exceptionnelle de 200 € et l’organisation, après le déconfinement, du retour chez eux des étudiants ultramarins".



Si le CREFOM ne peut que se féliciter de l’aboutissement de ces mesures, nous constatons que les modalités d’organisation restent à définir.



Suite à l’annonce du Premier Ministre, le CREFOM REUNION vous sollicite de toute urgence afin d'examiner également la situation des étudiant.es qui ne pourraient bénéficier de ces nouvelles mesures gouvernementales et des dispositifs traditionnels en vigueur (passeport mobilité par exemple). Notre organisation a été interpellée par plusieurs parents qui se retrouvent dans les plus grandes difficultés pour assurer l’aide financière et/ou le retour de leurs enfants dans leur île.



A cet effet, le CREFOM REUNION vous sollicite afin de tout mettre en œuvre pour accompagner les familles réunionnaises qui se trouvent dans un état de désesperance pour faire revenir leurs enfants à La Réunion et d’engager une concertation avec les services de l’Etat en mobilisant par exemple vos antennes parisiennes pour accompagner le dispositif de retour qui a commencé à se mettre en place (inscription sur la plate-forme ministérielle).



Le CREFOM REUNION sollicite l’intervention de vos Collectivités sur deux points complémentaires :



- Le versement d’une aide financière exceptionnelle à tous les étudiant.es réunionnais.es bloqués sur l’Hexagone, en complément de l’aide de 200 € promise par l’Etat,



- La prise en charge du rapatriement de tous nos étudiants.es qui le souhaitent en mobilisant les compagnies aériennes, en particulier la compagnie régionale Air Austral au regard de l'engagement de vos Collectivités dans cette société. Vous avez eu l'occasion de démontrer votre sensibilité sur les différentes problématiques inhérentes à la situation de crise que nous traversons actuellement. Nous ne doutons pas que vous saurez prendre les dispositions afin de contribuer, aux côtés des services de l'Etat, à la prise en compte de nos enfants qui sont "hors dispositifs", en ne leur laissant pas à leur triste sort sur le territoire hexagonal.



Notre organisation reste à votre disposition pour tout complément d'information éventuel.

Veuillez agréer Messieurs les Présidents, l'expression de nos sentiments les plus dévoués.



Richel SACRI, Délégué Régional CREFOM REUNION.