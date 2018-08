Étudiants privés de bourse : Statu quo entre familles et Région

La nouvelle rencontre organisée ce vendredi à la Pyramide inversée n'aura pas permis de faire bouger les choses. Depuis lundi, une quarantaine de parents et d'étudiants en filière sanitaire et sociale désirant se former en Métropole, protestent contre la suppression de la bourse régionale à la mobilité.



En réunion depuis midi à l'hôtel de Région, le collectif d'étudiants et de parents est ressorti sans avancée. Le collectif a été reçu par les élus régionaux et un directeur général adjoint des service, Patrice Bertil. La Région ne change pas de position : ces aides ne relèvent plus de sa compétence mais de celles des régions d'accueil.



"On nous a dit qu'on allait avoir un réponse concrète ce vendredi. Mais encore une fois, ils se renvoient la balle entre LADOM et la Région. J'ai un billet à prendre dans 15 jours et on se retrouve sans rien", déplore Lorenza Natchan qui doit faire ses études à Paris en septembre.



Déçues, les familles ont entrepris une nouvelle occupation des lieux dans une ambiance quelque peu tendue.