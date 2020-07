Rubrique sponsorisée Etudiants, pensez à votre mutuelle !

Que les futurs étudiants se préparent, les sollicitations vont être nombreuses afin de les convaincre d’opter pour telle ou telle mutuelle. Ce marché est bien particulier, il n’existe en effet que trois mutuelles étudiantes qui se bagarrent pour récupérer des adhérents. Laquelle choisir entre l’OJI, la LMDE et Emevia? Tout va être une question de besoins très personnels... Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 17 Juillet 2020 à 15:15 | Lu 146 fois

L’Assurance Maladie rembourse entre 15% et 70% des frais de santé, lorsque la consultation est faite en priorité auprès du médecin traitant. Une complémentaire santé (mutuelle étudiante, mutuelle des parents,...) prendra en charge les 30% de frais restants ou plus.



Un arbitrage extrêmement personnel

Le choix d’une mutuelle est un arbitrage extrêmement personnel qui dépend de la situation de santé de chacun ( notamment pour les gros postes de dépenses chez les jeunes que sont les problèmes dentaires ou optiques). Bien entendu les mutuelles étudiantes proposent un panel de produits: plus la couverture sera importante, plus la prime sera élevée. Il va donc falloir estimer le meilleur rapport qualité prix et bien lire tous les petits astérisques des offres alléchantes.



La complémentaire santé, à ne pas négliger!

Quelle que soit votre mutuelle de prédilection, attention à ne pas négliger la complémentaire santé. Les mutuelles, de base, assurent la partie obligatoire de 70%, normalement prise en charge par la sécurité sociale. Il est donc recommandé d’opter pour une complémentaire santé, un bon moyen de tester les mutuelles !

Qui sont ces mutuelles?



L’OJI par la MGEN

La Mutuelle Générale de l’Education Nationale ( MGEN) regroupe plus de 4 millions d’adhérents. L’OJI est une mutuelle santé destinée spécifiquement aux étudiants qui propose des services étonnant comme par exemple les remboursements d’abonnements sportifs, les contraceptions ou encore une couverture internationale.



Emevia: un réseau de mutuelles régionales

Emevia est un réseau de 8 mutuelles étudiantes qui disposent de 200 agences en France (SMEREP, SMENO, MEP, VITTAVI, SMEBA, SMERRA, MGEL et SMERAG).

L’avantage de ce réseau est de pouvoir suivre les étudiants, même en cas de mobilité.



LA LMDE ( La Mutuelle des Etudiants)

La LDME présente la particularité d’être la seule à être implantée nationalement et à être uniquement dédiée aux étudiants. Elle était la seule à être à la fois une sécurité sociale étudiante ( ce privilège s’arrête début septembre) et une complémentaire santé… Sa présence nationale est un atout en cas de mobilité de l’étudiant.



