Etudiants et futurs bacheliers, faites votre demande de bourses et/ou de logement

Dès le 15 janvier 2019, étudiants et futurs bacheliers peuvent constituer leur Dossier social étudiant (DSE) en ligne sur messervices.etudiant.gouv.fr afin d'effectuer leur demande de bourses et/ou de logement.Comme chaque année, la campagne de bourses et de logement a démarré le 15 janvier 2019 et cette année, la clôture des saisies prendra fin plus tôt que les autres années. Prévu pour le 15 mai 2019, au lieu du 31 mai, ce nouveau délai permettra un traitement plus précoce des dossiers constitués en ligne.Afin de bénéficier du paiement anticipé au mois d’août et d’un logement, il est indispensable de constituer son Dossier social étudiant le plus tôt possible et au plus tard le 15 mai 2019.Pour rappel : La demande de bourses et de logement se fait via une procédure unique appelée le Dossier social étudiant où plusieurs voeux pourront être formulés dans une ou plusieurs académies.Après la constitution du DSE, des offres de logement seront proposés aux étudiants sur le site trouverunlogement.lescrous.fr . Les demandes pour le tour national devront être formulées avant le 30 avril 2019. Une offre complémentaire, en fonction des disponibilités, sera proposée aux étudiants qui n’auront pas eu de réponse favorable dès le mois de juillet.