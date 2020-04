Étudiants en mobilité dans l'Hexagone: Un recensement pour planifier leurs retours

Les étudiants ultramarins en mobilité dans l'Hexagone vont être recensés pour planifier le retour de ceux qui veulent et peuvent rentrer chez eux. C'est ce qu'il ressort d'un arrêté signé par la ministre des Outre-mer Annick Girardin, publié ce dimanche au Journal officiel."Il est créé, au ministère des outre-mer, un traitement automatisé de données à caractère personnel dont le responsable de traitement est le délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer et la visibilité des outre-mer", indique l'arrêté.Il précise que "la finalité de ce traitement est d'évaluer et d'organiser les besoins en termes de quarantaine des étudiants ultramarins en mobilité dans l'Hexagone dans la perspective de leur retour sur leur territoire".