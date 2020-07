A la Une ... Étudiants en CAP : Leurs dossiers seront "peut-être" réexaminés

Les apprentis en CAP privés venus manifester devant la préfecture ont été reçus et viennent d’en ressortir. Le secrétaire général de l’académie de La Réunion a indiqué que leurs dossiers pourraient "peut-être" être examinés à nouveau par le jury d’examen une fois complétés. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 30 Juillet 2020 à 17:43 | Lu 460 fois

"Aujourd’hui 100 candidatures sur 1000 sont encore bloquées, elles ne peuvent pas être examinées en jury d’examen faute de document attestant de progression pédagogique", explique Francis Fonderflick, secrétaire général de l’académie, à sa sortie de la préfecture.



Les étudiants en CAP issus de centres de formation privés qui n’ont pas obtenu leur diplôme malgré le contrôle continu et des bulletins de notes satisfaisants, sont venus manifester ce jeudi pour trouver une solution et éviter d’avoir à repasser leurs examens en septembre.



L’académie de La Réunion avait déjà lancé une voie de recours pour permettre aux centres de formations de 700 candidats aux dossiers incomplets, de fournir les éléments manquants. "Nous nous sommes rendus compte que les délais étaient très contraints pour nous fournir tous les documents, donc nous avons eu une deuxième vague pour faire une séance de recours, pendant laquelle nous avons récupéré 600 candidats."



Les 100 restants ne peuvent être examinés en jury d’examen faute de document attestant de la progression pédagogique.



"J’ai expliqué qu’on pourrait peut-être, encore, dans une troisième phase, réexaminer, à condition qu’on nous fournisse les éléments: nous avons besoin de vérifier que dans un centre de formation privé, la pédagogie est la même que dans les formations publiques."



Mais pour lancer cette troisième phase, il faudra que l’académie obtienne d’abord l’aval du ministre de l’Éducation.





Charlotte Molina

