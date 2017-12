Communiqué Etudiants de L3 STAPS du Tampon : La note de psychologie du 1er semestre sera "neutralisée" Parce qu’ils estiment ne pas avoir reçu les enseignements nécessaires, des étudiants de L3 STAPS du campus du Tampon ont refusé de passer l’épreuve de psychologie la semaine dernière. En cause : l’un des deux enseignants à de multiples reprises en arrêt maladie. Alertées, la présidence et la direction de l’Université de La Réunion indiquent via un communiqué que la note de psychologie du 1er semestre sera "neutralisée".

La semaine dernière, plusieurs étudiants de troisième année de licence Sciences et techniques des activités sportives (L3 STAPS) ont pris la décision de ne pas assister à l'examen de psychologie. En effet, pour des raisons de santé, l'un des deux enseignants de cette matière a été arrêté à de multiples reprises.



Si la présidence de l'Université de La Réunion et l'équipe de direction de la faculté Science de l'Homme et de l'Environnement renouvellent leur soutien plein et entier au collègue ne pouvant assurer les cours, elles sont conscientes du désagrément qu'engendre cette situation.



En ce sens, une réunion d'équipe s'est tenue hier afin d'étudier les solutions à apporter pour assurer un enseignement de qualité à nos étudiants. Le deuxième maître de conférence en poste en psychologie devrait être épaulé par le recrutement d'un ou plusieurs intervenants pour le second semestre.



D'autre part, il sera proposé au président de jury de STAPS que la note de psychologie du premier semestre soit "neutralisée", afin de ne pas pénaliser les étudiants concernés. N.P





