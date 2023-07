La grande Une Étudiants : La liste des aides auxquelles vous pouvez prétendre

Avec plus de 80% de réussite au baccalauréat 2023, l’île compte des milliers nouveaux bacheliers et autant de futurs étudiants. Une nouvelle vie qui commence pour ces jeunes, mais surtout de nouveaux frais à prévoir. De quelles aides peuvent-ils bénéficier ? Tour d’horizon. Par La rédaction - Publié le Lundi 24 Juillet 2023 à 06:35

La Bourse sur critères sociaux

Tous les étudiants de France peuvent percevoir certaines aides sous conditions.

Il y a d’abord la Bourse sur critères sociaux (BCS), prévue pour les étudiants jusqu’à 28 ans qui rencontrent des difficultés matérielles pour poursuivre leurs études. Celle-ci peut aller jusqu’à 7.602 € par an.



Aide au mérite

Les étudiants boursiers ayant obtenu la mention Très bien au Bac bénéficient également de l’aide au mérite, une aide dont le montant est compris entre 900 € et 1.800 € selon leur situation.



Il existe également une Bourse Talents de 2.000 € ou 4.000 € pour les étudiants préparant un concours de la fonction publique inscrits en classe Prépa Talents.





Aide d'urgence

L’Etat accompagne les étudiants de moins de 35 ans rencontrant des difficultés financières à travers une aide ponctuelle d’urgence pouvant aller jusqu’à 6.335 €





Les aides à la mobilité



Aide à la mobilité internationale

Il existe une aide à la mobilité internationale pour les étudiants souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international. Celle-ci peut aller jusqu'à 3.600 €.



Une aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1

Une aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 peut être accordée aux étudiants boursiers venant d'obtenir leur licence et souhaitant s'inscrire en Master 1 dans une autre région. Cette aide, d’un montant de 1.000 € ne présente pas de condition d’âge pour l’étudiant bénéficiaire.







Les aides spécifiques de la Région Réunion



Il existe également des



Allocation de Premier Équipement

L’APE, d’un montant de 300 € ou 500 €, est versée sous conditions aux étudiants réunionnais pour leur faciliter l’acquisition d’équipements, de livres, de matériels multimédias, de petits matériels pédagogiques, des abonnements de revues spécialisées et de règlement de cours par correspondance, des cours linguistiques pour les néo bacheliers.



Allocation de Première Installation Réunion

Une aide régionale permet aussi de faciliter la première installation de l’étudiant hors du foyer familial. Le montant et les conditions d’attribution de l’aide varient selon si l’étudiant reste à La Réunion ou non.



Allocation de Frais d’Inscription L1/L2/L3

Cette aide, dont le montant est compris entre 200€ et 400€, permet de prendre en charge une partie ou la totalité des frais dont l’étudiant en licence (1, 2 ou 3) doit s’acquitter pour suivre son année universitaire au sein de l’établissement d’enseignement. Ils recouvrent ainsi tout aussi bien les frais d’inscription que les frais de scolarité.



Les allocations de première et deuxième année de Master

De la même façon, il existe une aide pour contribuer aux frais d’inscription pour une année de master 1 (APM) ou de master 2 (ADM). Les conditions varient en fonction des conditions de l’étudiant et selon s’il étudie à La Réunion ou ailleurs.



Aide Régionale au Remboursement du Prêt Etudiant

L’Aide Régionale au Remboursement du Prêt Etudiant permet aux étudiants réunionnais bénéficiaires de rembourser plus facilement des intérêts générés par le crédit étudiant contracté et des frais liés à l’assurance prise dans le cadre d’un prêt étudiant souscrit auprès d’un organisme bancaire de droit européen.



Aide aux Tests de Certification Multilingues

Afin de favoriser l’apprentissage et l’acquisition d’une langue étrangère des jeunes Réunionnais (anglais, allemand, espagnol, chinois, tamoul...) les lycéens, apprentis, étudiants et demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’une aide régionale aux tests de Certification multilingues.



Aide à la connexion Internet

La Région a mis en place "l’Aide Régionale à la Connexion Internet" de 70€ en faveur des étudiants boursiers inscrits à La Réunion et des étudiants logés au CROUS afin de permettre de travailler dans les meilleures conditions et lutter contre la fracture numérique.



Des aides spécifiques aux formations

Il existe également des aides spécifiques destinées aux jeunes Réunionnais selon leur secteur, tels que la Bourse Régionale Sanitaire et Sociale pour les écoles d’infirmiers et autres formations sanitaires et sociales, l’ade EGCR pour l’école de Gestion et de Commerce de La Réunion, une aide spécifique aux stagiaires de la formation professionnelle et l’aide individuelle à l’achat du petit équipement pédagogique pour les apprentis et l’Allocation Régionale de Recherche (ARR) pour les doctorants.



Aide au voyage d’un étudiant pour sa première installation en Métropole

Sur la base du dispositif de la continuité territoriale et sous condition de ressources, la Région octroie une aide forfaire de 300€ ou 450€ pour un étudiant qui s’installe pour la première fois en Métropole. Cette aide spécifique s’adresse aux étudiants qui ne sont ni aidés par le Passeport Mobilité Études, ni par le Département.



Bourse Régionale d’Etudes Supérieures en Mobilité (BRESUP)

Pour favoriser la poursuite d’études supérieures des lycéens ayant bénéficié de la bourse régionale d’études secondaires en mobilité (BRESM), la région met en place une aide de 2.700€. Il existe aussi un BRESUP-Sport, des aides Régionales pour les Études Secondaires Sportives dans l'Hexagone, pour les Etudes Artistiques Secondaires en Métropole et une Bourse Régionale d’Etudes Secondaires en Mobilité.



Allocation de Stages Pratiques en Mobilité

Afin de favoriser la réalisation de stages professionnels et l’insertion professionnelle ultérieure, les étudiants remplissant les conditions peuvent bénéficier d’une aide durant la période de stage en entreprise en mobilité.



Pour les étudiants et futurs étudiants souhaitant tenter l’expérience au Quebec, la Région a mis en place le dispositif "étudier et vivre au Québec" dans les Centre d’enseignement général et professionnel.



D’autres aides régionales sont dédiées à ceux qui souhaitent étudier en Europe et dans le reste du Monde, tels que :



- Aide à la mobilité dans la Zone OI - VATEL (Maurice)

- Aide à la Mobilité vers les Pays Etrangers (AMPE)

La bourse départementale







La bourse départementale a été mise en place pour favoriser l’accès des jeunes Réunionnais à l’enseignement supérieur (à La Réunion ou hors département U.E) de BAC+1 à BAC +5 (en formation initiale). L'aide est attribuée sur critères de ressources familiales pour une année universitaire, en supplément de l’aide nationale pour effectuer à temps plein et en formation initiale des études supérieures.