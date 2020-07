Rubrique sponsorisée Etudiants: BTS OU DUT ?

Le BTS et le DUT sont des filières dites courtes, 2 ans après le Bac, qui ne doivent pas être confondues. Chacune a ses avantages et inconvénients. Présentation de deux formations qui ont de plus en plus le vent en poupe... Par Constance Dupont - Publié le Mardi 28 Juillet 2020 à 15:40 | Lu 1021 fois

LE BTS ou Brevet de Technicien Supérieur



Diplôme de type Bac+2, le BTS peut être dispensé dans des établissements publics ou privés ( dans des lycées le plus souvent). L’obtention du BTS est conditionné par la réussite à un examen final national qui se passe à l’issue des deux ans de formation. Plus de 80 spécialités sont disponibles dans des domaines aussi variés que la communication, le bâtiment, le tourisme, le textile, la mécanique, le commerce ou la chimie.

Très encadrés, les étudiants travailleront dans des classes d’une trentaine d’élèves, en petits groupes. L’assiduité aux cours est de mise.

Le programme du BTS reprendra une série de matières vues au lycée (mathématiques, histoire, français etc.), mais aussi des cours théoriques, cours pratiques et stages. La pédagogie est également axée sur des TD (travaux dirigés) et des TP (travaux pratiques).

En deuxième année, l’accent sera davantage mis sur les enseignements professionnels (plus importants en BTS qu’en DUT), entre 8 à 16 semaines de stage sur deux ans en entreprise selon la filière choisie.La plupart des BTS peuvent se préparer en alternance.

Après le BTS, il est possible de poursuivre ses études vers une licence ( Bac +3). Les élèves les plus motivés pourront intégrer en admission parrallèle des écoles de commerce, d’ingénieurs, ou encore des écoles spécialisées ou bien s’orienter vers un master.





Le DUT ou Diplôme Universitaire de Technologie



Profil très recherché sur le marché du travail, 80% des étudiants en DUT continuent en études supérieures.

Faisant partie intégrante de l’université, le DUT est lui aussi un diplôme de type Bac +2, plus généraliste que le BTS. Contrairement au BTS, le DUT ne donne pas lieu à un examen final. Délivré sur la base du contrôle continu, son obtention nécessite la validation de 4 semestres ainsi que l’obtention d’un certain nombre de crédits ECTS.



Actuellement 24 spécialités sont proposées, dans les domaines du tertiaire et du secondaire, la plupart sont disponibles en alternance. Les projets tutorés sont au coeur de cet enseignement, plus de 300 heures de travail qui donnent la possibilité à l’étudiant de réaliser des actions concrètes en entreprises.