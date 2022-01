A la Une . Étudiant réunionnais frappé à mort à Reims : Le principal suspect retourne en prison

Battu à mort en mars 2019 par trois étudiants saouls, Bastien Payet, 23 ans, avait succombé à ses blessures. Libéré et placé sous contrôle judiciaire, le principal suspect dans cette affaire est retourné en détention suite à une décision de la Cour de cassation. Le 20 janvier prochain, Oussama Z. entend demander à nouveau sa remise en liberté. Par NP - Publié le Mercredi 12 Janvier 2022 à 14:28





Bastien Payet, 23 ans, aurait reçu une avalanche de coups de pied et de poing à la tête avant de succomber à ses blessures. Trois jeunes gens, entre 20 et 25 ans, étudiants en BTS, avaient été interpellés rapidement, livrant des versions contradictoires. Mis en examen pour meurtre, le trio avait été placé en détention provisoire.



Coup de théâtre au cours de l'été 2020 : deux des suspects étaient placés sous contrôle judiciaire et quittaient la maison d'arrêt où ils étaient incarcérés, le temps de l'enquête.



Le 16 septembre 2021, le troisième et principal auteur présumé était également libéré. Fin décembre, la Cour de cassation cassait cette décision, ordonnant l'annulation de cette remise en liberté et sa réincarcération.



Oussama Z. fera une nouvelle demande pour sortir de prison le 20 janvier prochain devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims.



Bastien Payet était une figure connue de l'art rémois, il animait des ateliers de slam. Il avait participé à l'émission "Les douze coups de midi", où En mars 2019, dans une rue du centre-ville de Reims, un jeune homme d'origine réunionnaise, Bastien Payet, se promenait en compagnie de trois amis lorsque son groupe avait été pris à partie par trois étudiants alcoolisés.Bastien Payet, 23 ans, aurait reçu une avalanche de coups de pied et de poing à la tête avant de succomber à ses blessures. Trois jeunes gens, entre 20 et 25 ans, étudiants en BTS, avaient été interpellés rapidement, livrant des versions contradictoires. Mis en examen pour meurtre, le trio avait été placé en détention provisoire.Coup de théâtre au cours de l'été 2020 : deux des suspects étaient placés sous contrôle judiciaire et quittaient la maison d'arrêt où ils étaient incarcérés, le temps de l'enquête.Le 16 septembre 2021, le troisième et principal auteur présumé était également libéré. Fin décembre, la Cour de cassation cassait cette décision, ordonnant l'annulation de cette remise en liberté et sa réincarcération.Oussama Z. fera une nouvelle demande pour sortir de prison le 20 janvier prochain devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims.Bastien Payet était une figure connue de l'art rémois, il animait des ateliers de slam. Il avait participé à l'émission "Les douze coups de midi", où il avait marqué Jean-Luc Reichmann avec sa prestation. À la suite de ce drame, le présentateur lui avait d'ailleurs dédié un hommage émouvant sur les réseaux sociaux.