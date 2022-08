A la Une . Etudiant Mahorais mort en métropole : Les résultats de l'autopsie révélés

Le 2 août dernier, le jeune Faïzi, 22 ans, était retrouvé mort dans son studio à Montbéliard. Ce sont les voisins qui avaient donné l'alerte. L'autopsie réalisée en début de semaine écarte la piste criminelle. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 10 Août 2022 à 10:36





Les premières constatations, dont les résultats de l'autopsie du corps du jeune Mahorais de 22 ans, écarte la piste criminelle. L'étudiant était décédé depuis une quinzaine de jours au moins lorsqu'il a été retrouvé, indiquent nos confrères de l'Est Républicain. Il y a une semaine, le corps d'un étudiant originaire de Chiconi était retrouvé sans vie dans son studio d'un quartier étudiant de la ville de Montbéliard (25). Ce sont les voisins alertés par une odeur nauséabonde qui avaient donné l'alerte. Le passage de la femme de ménage dans les communs de cette résidence du centre-ville les avaient également mis sur la piste d'un décès, le paillasson étant resté accroché à la porte d'entrée pendant plusieurs jours.Les premières constatations, dont les résultats de l'autopsie du corps du jeune Mahorais de 22 ans, écarte la piste criminelle. L'étudiant était décédé depuis une quinzaine de jours au moins lorsqu'il a été retrouvé, indiquent nos confrères de l'Est Républicain.

Les investigations des enquêteurs de la Brigade de sûreté urbaine (BSU) se poursuivent mais il semble que l'origine de la mort pourrait être un drame de la solitude.



Une étude sur la réussite des étudiants mahorais menée par le Conseil départemental en 2012 montre que 90% sont en situation d'échec après une année passée en métropole. 2.300 jeunes quittent l’île au lagon pour poursuivre leurs études.



Les raisons principales de ce décrochage seraient la connaissance de la langue française, le niveau de culture générale, la méthodologie de travail conjugués à un niveau scolaire plus bas à Mayotte comparé à celui de la métropole.



Chaque année, dix décès sont à déplorer dans la communauté étudiante mahoraise.