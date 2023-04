La grande Une Etudes, emploi : Une domination masculine qui se joue dès l'école primaire ?

Faudrait-il revoir notre manière d'enseigner les matières scientifiques, et plus particulièrement les mathématiques, aux petites Françaises ? C'est ce que semblent indiquer plusieurs études, qui pointent toutes du doigt une disparité dans l'enseignement, à la défaveur des petites filles. Résultat, elles délaissent les filières scientifiques plus tard dans leurs études. Publié le Dimanche 9 Avril 2023





Cet état des lieux peut s’étendre également aux filières sélectives en général. Ainsi, dans les écoles d'ingénieurs, la part d’hommes atteint presque 70%, un chiffre en stagnation depuis plusieurs années. Il en résulte une plus faible part de femmes à des postes à meilleure rémunération et à responsabilités.



L’école primaire, matrice des inégalités ?



Une étude du Conseil national de l’éducation note notamment que “les écarts augmentent au cours de la première année d’école [primaire], pour arriver à une différence très marquée en faveur des garçons en début de CE1”. Les auteurs rapportent également qu’un “net avantage pour les garçons en mathématiques apparaît chez les élèves de 6-7 ans. Si l’on admet que l’écart en mathématiques se développe avec une certaine régularité, l’âge de son origine se situe donc autour de 5-6 ans, entre la moyenne section de maternelle et le CP”



