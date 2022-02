Revenir à la Rubrique CIVIS Etude sur la conformité du RGPD à la CIVIS

Présentation de l’opération

Un schéma directeur informatique et numérique, un enjeu pour toutes les administrations.

Numérique, IoIT, BOT, Intelligence artificielle, Big Data, Cloud … les innovations technologiques sont telles qu’elles portent les usagers vers de nouveaux usages et modes de consommation. Cela provoque bien souvent pour l’administration une disrupture profonde dans sa façon d’acheter, d’exécuter ses prestations, de fidéliser ses usagers.



Un schéma directeur informatique et numérique, un enjeu pour toutes les administrations.

Numérique, IoIT, BOT, Intelligence artificielle, Big Data, Cloud … les innovations technologiques sont telles qu’elles portent les usagers vers de nouveaux usages et modes de consommation. Cela provoque bien souvent pour l’administration une disrupture profonde dans sa façon d’acheter, d’exécuter ses prestations, de fidéliser ses usagers.

L’administration n’étant pas experte en la matière, les disruptures ne sont pas toujours anticipées et sont souvent constatées à posteriori. Elle en subit alors des impacts majeurs pouvant induire des situations certaines fois difficiles.



Qu’est-ce que le Règlement Général sur la Protection des Données ? Le RGPD, acronyme de Règlement Général sur la Protection des Données (en anglais GDPR pour “General Data Protection Regulation”), définit un contexte juridique permettant d’encadrer le traitement des données personnelles sur tout le territoire de l’Union européenne.

Dans ce contexte, les principaux enjeux de l’administration sont donc : d'anticiper les disruptures potentielles

de repenser son organisation pour mieux innover

de structurer, maîtriser et valoriser sa donnée

de maîtriser les risques inhérents au système informatique et d'information En situation de crise, ce travail est titanesque et engendre souvent des coûts importants. L’analyse situationnelle met en évidence bon nombre de chantiers à mettre en œuvre rapidement pour améliorer l’existant et investir dans de nouvelles solutions qui permettront de travailler avec plus d’efficience.

Lors de l’élaboration budgétaire se posent alors plusieurs questions : L’administration a-t-elle la capacité d’investir en limitant l’impact sur ses coûts de fonctionnement? Comment travailler de façon plus efficiente et innover? Comment prioriser les chantiers et projets? Comment améliorer la communication et les échanges inter services, avec le public, avec les autres entités? Comment gérer le risque et mettre en place une meilleure sécurité? Comment maîtriser les coûts? Ce projet se situe dans l'enveloppe "3d- Financement de projets d'innovation au bénéfice des usagers des services publics locaux avec l'appui des laboratoires d'innovation territoriale"



Ce projet s'articule en 4 phases : La phase 1 : Elaboration d’un DCE (CCTP) définissant nos besoins pour l’AMO

La phase 2 : Lancement d’une consultation et choix du prestataire

La phase 3 : Revue consultation et ajustement

La phase 4 : Livraison du schéma directeur et mise en place des projets subséquents. Données CIVIS : Parc informatique doté de 400 ordinateurs, 50 serveurs physiques ou virtuels

20 sites distants reliés au siège en Vpn

800 agents

Equipe informatique dotée d’agents au principalement liée au front office Bénéfices :

Pour les usagers : Des projets amenant une meilleure communication et échanges avec l’administration Pour les agents : Amélioration des échanges au sein de la CIVIS

Projet de sécurisation des données des agents Pour l’administration : Se doter d’une aide à une gouvernance numérique en adéquation avec la stratégie d’amélioration du service public. Le coût total prévisionnel de l’opération est de 50 000,00 € HT. participation de l’Etat via France Relance 40 000,00 € HT. Participation CIVIS 10 000,00 € HT. L’opération est co financée par l’Etat au titre du Plan de relance « Transformation numérique des collectivités territoriales – fonds innovation et transformation numérique »



Echéancier

La restitution du schéma directeur informatique et numérique est prévue pour août 2022. Plan de financements :L’opération est co financée par l’Etat au titre du Plan de relance « Transformation numérique des collectivités territoriales – fonds innovation et transformation numérique »La restitution du schéma directeur informatique et numérique est prévue pour août 2022. Un schéma directeur informatique et numérique, un enjeu pour toutes les administrations.Numérique, IoIT, BOT, Intelligence artificielle, Big Data, Cloud … les innovations technologiques sont telles qu’elles portent les usagers vers de nouveaux usages et modes de consommation. Cela provoque bien souvent pour l’administration une disrupture profonde dans sa façon d’acheter, d’exécuter ses prestations, de fidéliser ses usagers.Numérique, IoIT, BOT, Intelligence artificielle, Big Data, Cloud … les innovations technologiques sont telles qu’elles portent les usagers vers de nouveaux usages et modes de consommation. Cela provoque bien souvent pour l’administration une disrupture profonde dans sa façon d’acheter, d’exécuter ses prestations, de fidéliser ses usagers.L’administration n’étant pas experte en la matière, les disruptures ne sont pas toujours anticipées et sont souvent constatées à posteriori. Elle en subit alors des impacts majeurs pouvant induire des situations certaines fois difficiles.Dans ce contexte, les principaux enjeux de l’administration sont donc :En situation de crise, ce travail est titanesque et engendre souvent des coûts importants. L’analyse situationnelle met en évidence bon nombre de chantiers à mettre en œuvre rapidement pour améliorer l’existant et investir dans de nouvelles solutions qui permettront de travailler avec plus d’efficience.Lors de l’élaboration budgétaire se posent alors plusieurs questions :Ce projet se situe dans l'enveloppe "3d- Financement de projets d'innovation au bénéfice des usagers des services publics locaux avec l'appui des laboratoires d'innovation territoriale"Ce projet s'articule en 4 phases :Données CIVIS :Bénéfices :Pour les usagers :Pour les agents :







Dans la même rubrique : < > Développement des services SIG de la CIVIS Recensement de la population 2022