Etude sociale : La relation des Réunionnais avec la nuit

Le communiqué :



Dans le cadre du programme « Les Jours de la Nuit » porté par le Parc national de La Réunion, une étude en science sociale débute en collaboration avec le Collectif RENOIR, des chercheurs venus spécialement de métropole pour l'occasion. L'objectif est d’analyser le ressenti des habitants face à l’obscurité, comprendre son origine etc.



Après avoir rencontré les Portois du quartier de la Rivière des Galets, le collectif est au Brûlé à Saint-Denis du 10 au 12 novembre puis se rendra à la Plaine des Palmistes du 15 au 18 novembre.



Au programme ? Porte-à-porte, ateliers et promenades nocturnes



Il est proposé aux habitants de découvrir comment la lumière artificielle influe sur leur environnement et d'échanger avec eux sur leurs perceptions de la nuit. Des temps collectifs sont organisés mêlant séquences ludiques et moments de débat. Ils se prolongeront dans les différentes communes par des expériences de déambulation à la découverte des ambiances nocturnes à laquelle les habitants sont invités à participer (le 12 pour Saint Denis et le 18 à la Plaine des Palmistes).



Le Collectif RENOIR, rassemble des chercheurs et des praticiens dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement. Au contact des populations, il mène des études et des projets autour du thème de la protection et de la valorisation de l’environnement nocturne.



Les Jours de la Nuit



Démarche de sensibilisation à destination des Réunionnais, elle a pour objectif de permettre à chacun de s’informer sur l’intérêt de préserver la Nuit et de se réapproprier ce moment essentiel.



L’excès de lumière artificielle conduit à la dérégulation des cycles naturels chez l’humain mais aussi au niveau de la biodiversité. Elle provoque des factures d’électricité élevées à la maison mais aussi dans l’espace public. La pollution lumineuse produite perturbe l’observation du ciel étoilé et les recherches scientifiques.



Aujourd’hui, les différents acteurs de l’éclairage public à La Réunion cherchent à « mieux éclairer » en fonction des pratiques et des usages des citoyens. Éclairer au plus juste permettra de réduire la pollution lumineuse et ses effets.



En savoir plus sur les jours de la nuit : www.lesjoursdelanuit.re