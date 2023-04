Actu Ile de La Réunion Etude de définition d’un réseau de repères de crues et de submersion marine

Par Marine Abat - Publié le Jeudi 6 Avril 2023 à 17:37

Contexte La Réunion comptera en 2030 près de 170 000 habitants supplémentaires.



En dépit de la multiplication d’événements catastrophiques récents, les populations ne disposent pas d’une véritable culture du risque (perte de la mémoire collective, nouveaux arrivants et population non permanente…).



Il est pourtant indispensable, dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique globale de prévention des inondations et dans le cadre du premier objectif de la priorité nationale de la SNGRI, de développer cette culture et cette conscience du risque (principe 5.2 du PGRI) pour éviter les comportements et erreurs les plus grossières, souvent fatals, et apprendre les gestes qui sauvent.



La conservation des traces laissées par les plus hautes eaux de ces crues est indispensable et contribue au maintien de la mémoire du risque inondation. Le PGRI rappelle les différents types d’inondations à savoir par débordement de cours d’eau, par ruissellement et par submersion marine. Il convient ainsi d'assurer la matérialisation des effets et des crues historiques sur le terrain, pour sensibiliser la population à ces risques.



La CIVIS a donc lancé une étude de Définition d’un réseau de repères de crues et de submersion marine sur le territoire de la CIVIS

Objectifs

Cette action permettra par ses résultats d’améliorer la sécurité des biens et des personnes exposés aux risques naturels dans un contexte de changement climatique sur tout le territoire de la CIVIS au-delà de la mise en œuvre des PAPI Saint-Pierre / Le Tampon et L’Étang-Salé.



Elle orchestre, à l’échelle du bassin hydrographique, plus particulièrement les composantes suivantes : information préventive, connaissance, prévention, retour d’expérience de la gestion des risques d’inondations.



Par la recherche de témoignages, cette étude permettra d’améliorer la connaissance des phénomènes méconnus (principe 1.2 du PGRI) ainsi que la capitalisation de la donnée sur les crues (principe 2.3 du PGRI).

Le plan de financement Le coût total prévisionnel de l’opération est de 65 025,00 € HT. participation de l'Union Européenne FEDER 45 517,50 € HT. participation de CPN : Région Réunion 6 502,50 € HT. Participation CIVIS (Maître d’Ouvrage) 13 005,00 € HT.

