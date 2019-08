Courrier des lecteurs Être élu c’est s’occuper de la population

Nous avons pu lire ce Jeudi 29 août 2019 un article dans le JIR sans surprise tant les prises de position politique très marquées des éditos et de la rédaction sont connues de tous.



Un article à charge pour Huguette Bello, mais dépeignant presque de manière lyrique, poétique le mandat de Joseph Sinimalé, pas un mot sur celui d’Alain Bénard sauf à être le relais de son programme.



Tout ne peut pas être accepté.



Notamment la manière dont est évoqué la médiathèque Cimendef en des termes dédaigneux.

Dois-je rappeler le nombre de personnes en situation d’illettrisme ? Dois-je rappeler la situation sociale de la Réunion, de Saint-Paul ?

Dois-je rappeler le nombre de jeunes et moins jeunes qui souhaitent avoir accès à un lieu de savoir ?



Être élu c’est s’occuper de la population. C’est donner des outils pour favoriser l’éducation de notre jeunesse, leur formation, leur émancipation. N’est-ce pas le souhait de chaque parent, adulte de voir leurs enfants devenir des citoyens éclairés et pouvoir s’inscrire durablement dans la vie ?

C’est le combat de beaucoup. C’était l’ambition de cette médiathèque.



Comment peut-on réduire un espace de culture, de connaissance, de travail à une cage à poule ?

Qui sont les poules ?

Qui sont les méprisés ?

La médiathèque est construite depuis 2014, les livres achetés. Tout a été abandonné.

C’est un scandale. Une honte.

Des millions d’euros gâchés.

Un outil pour toute la population saccagé.



Ce n’est pas un fait plaisant.



Les difficultés d’accès à l’écrit, au livre pour nos enfants c’est mon quotidien d’orthophoniste. Je me révolte quand on sacrifie des livres sur l’autel de calculs politiques.

Notre jeunesse saint-pauloise n’était pas à vendre.



Dans cette médiathèque, vous auriez pu y lire « de l’horrible danger de la lecture » de Voltaire. « Cette facilité de communiquer ses pensées tend évidemment à dissiper l’ignorance, qui est la gardienne et la sauvegarde des États bien policés »

Ce pamphlet manie l’ironie pour dénoncer l’ignorance qui favorise l’asservissement au pouvoir.



A Saint-Paul nous vivons dans cette ironie.

Il est temps de s’en départir. Virginie Sallé Orthophoniste Lu 222 fois





Dans la même rubrique : < > Contrôle des comptes de campagne : Y’aura du boulot… comme à Saint-Denis Pamphlet : Zinfos974... Mon expérience de posts et de lectures