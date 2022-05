A la Une .. Etrangement disparue dans un aéroport, Lana, une Réunionnaise de 14 ans a été retrouvée

Par IS - Publié le Mardi 10 Mai 2022 à 08:11





En transit pour l'île de La Réunion, une jeune Réunionnaise originaire de Saint-Pierre a disparu de façon étrange la semaine dernière alors qu'elle faisait une escale à l'aéroport de Charles-de-Gaulle à Paris. Après avoir passé six mois en métropole chez son père dans le sud-ouest de la France, Lana devait rejoindre sa mère. Mais lors de l'escale entre Bayonne et Paris, elle aurait rencontré un couple au sein de l'aéroport. À moins que le RDV ait été pris via les réseaux sociaux fréquentés par la jeune fille, celle-ci aurait atterri à leur domicile de Bobigny sans que pour l'instant personne ne sache ce qu'il s'y soit passé.

Très inquiète de ne pas réussir à la joindre, la mère de Lana mettait tout en œuvre pour alerter les forces de l'ordre au sujet de la disparition de sa fille. Une inquiétude décuplée lorsque les policiers du commissariat de Bobigny lui auraient confié que l'homme que sa fille aurait suivi était connu de leurs services.



Dimanche soir, la mère de famille quittait La Réunion. Ce lundi, des images diffusées sur la toile la montrent au côté de Lana qui a été retrouvée. En attendant ses parents, elle avait été placée dans un foyer qu'elle aurait par ailleurs quitté dans la soirée, échappant une deuxième fois à la vigilance de ses parents.



Lana a été entendue par les enquêteurs de Bobigny ainsi que le couple qui n'aurait pas été inquiété. Dans un contexte de séparation, le père est désormais attendu pour donner sa version des faits.