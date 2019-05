Société Etienne Chouard: "On ne veut pas la 6ème République, mais la 1ère démocratie" Etienne Chouard est à La Réunion jusqu'à ce mardi soir, pour une série de conférences. Le chantre du RIC en a profité pour rencontrer des Gilets Jaunes hier au Port, l'occasion pour nous de l'interroger.

Entretien.



C'est dans la "case du peuple" du Port que nous avons rencontré Etienne Chouard, alors que la figure de proue du Référendum d'Initiative Citoyenne s'entretenait avec quelques gilets jaunes du RIC, d'ateliers constituants ou encore des élections européennes. Elections qu'il estime inutiles, car selon lui, dans la 5ème République, donner sa voix, c'est la perdre: "l'élection est par essence anti-démocratique. La démocratie, c'est le tirage au sort", dit-il à un auditoire conquis. Ayant posé le problème de la représentativité des élus, Etienne Chouard a vanté les ateliers constituants, qui se multiplient en France continentale, dans lesquels les Gilets Jaunes apprennent ensemble à rédiger une nouvelle Constitution.





Zinfos 974: Quel est l'apport réel du RIC à la démocratie?



Etienne Chouard: Le RIC est un apport considérable, révolutionnaire. C'est un référendum, c'est à dire qu'on décide, quand lors d'une élection, on renonce à décider. De plus il est d'initiative citoyenne, c'est à dire qu'il n'est pas réduit au choix des questions voulues par le pouvoir, c'est nous-mêmes qui décidons des questions que nous considérons comme importantes. C'est le peuple qui décide des questions abordées, et qui ensuite tranche. C'est exactement la procédure de souveraineté populaire, de l'exercice réel de la démocratie. Le RIC est une bulle de démocratie réelle au milieu du régime représentatif qui, lui, est anti-démocratique. C'est une correction du régime parlementaire représentatif, y incorporant une dose considérable de démocratie. Nous laisserons aux élus, aux représentants, au gouvernement, la gestion courante des affaires, mais tout ce qui nous paraît essentiel, la retraite, les services publics, l'annulation de toutes les ventes de biens publics aux copains du gredin qui nous gouverne, tout cela sera à notre portée.



Les Gilets Jaunes constituants sont de plus en plus nombreux, c'est historique: auparavant, peu avaient compris que le système en place n'est pas la démocratie. Les démocrates étaient peu nombreux, et la bourgeoisie n'avait, pour tuer la résistance, qu'à tuer quelques centaines d'individus. Avec internet, l'hyperconnexion, nous sommes aujourd'hui des centaines de milliers à réclamer la démocratie. On ne se contente plus de demander à nos maîtres d'être moins cruels, on décide de revoir les règles de désignation des maîtres pour qu'ils ne soient plus des maîtres, et que nous décidions. C'est ça être constituant: de façon souterraine, nous apprenons à instituer nous-mêmes un monde meilleur, et ça, c'est révolutionnaire.



Zinfos974: Vous souhaitez l'instauration du RIC au sein de la 5ème République, mais le président de la République a refusé tout net, quelle est votre solution?



Etienne Chouard: Il n'est pas question de l'obtenir, nous n'allons pas le demander ni l'exiger, car les élus nous mentiront, ils savent que le RIC est une bombe atomique pour leur système de domination. Ils ne nous donneront jamais un vrai RIC. Les seuls à être capables de nous donner le RIC, c'est nous, donc il faut qu'on s'entraine, qu'on devienne des millions, et qu'on pose nous-mêmes les conditions du RIC, de son seuil de déclenchement, de la période entre l'initiative et le vote. Un jour, lorsque nous serons prêts, nous serons des millions, nous déferlerons à Paris, et la police et l'armée basculeront du côté du peuple. Sans la police et l'armée, il sera impossible de gagner le pouvoir, face à des dominants qui détiennent les médias, les banques, et la force.



Zinfos974: Qu'avez-vous à dire concernant l'usage de la force contre le mouvement des Gilets Jaunes?



Etienne Chouard: Cette répression est purement scandaleuse. Vladimir Poutine ferait un dixième de ce qui se passe actuellement, on aurait, à la Une de tous les journaux, des cris d'orfraie des éditorialistes qui tempêteraient contre un régime fasciste. Mais quand c'est Macron, ils se taisent. Les journalistes ont été achetés par les riches, ils sont vendus au sens littéral du terme, ils appartiennent aux gredins qui nous pillent. D'ailleurs, dans les ateliers constituants, les Gilets Jaunes proposent que les médias ne puissent plus être détenus par les riches, ou bien encore qu'ils aient un statut de fonctionnaire, avec une liberté totale d'expression.

