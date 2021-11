A la Une . Etes-vous parés pour la saison cyclonique ?

​L’océan Indien entre de plain-pied dans sa saison cyclonique. Les autorités sont "parées" pour affronter les phénomènes météo qui se forment de plus en plus tardivement. Et vous, êtes-vous "parés" ? Par LG - SP - Publié le Mardi 9 Novembre 2021 à 12:58

Météo France, collectivités, services de police et de gendarmerie, SDIS, FAZSOI ont lancé ce matin leur traditionnelle simulation de coordination à l’approche d’un cyclone.



Cet exercice de mise en situation appelé « Cyclonex » se veut être le premier jalon d’une montée en régime avant la formation, pour de vrai, d’un cyclone.



Après la fin des alertes, « Rod’pa maler »



Côté grand public, la préparation des foules à l’amorce des phénomènes météo majeurs prendra l’allure de campagnes de prévention en créole. Trois messages rythmeront la saison 2021-2022 avec les slogans : « Paré ? », « Kosa nou’ fé » et « Rod’pa maler ». Ils ponctueront ainsi les trois phases de prudence, c’est-à-dire celles de l’attitude à adopter en amont, pendant et après chaque cyclone.



"Nous savons que les Réunionnais savent vivre avec ces événements. Leur résilience n'est plus à démontrer", évoque Jacques Billant. Le préfet, qui en sera à sa quatrième saison cyclonique depuis sa nomination, est venu rappeler que le rôle de l’Etat est de s’assurer de la bonne coordination des services et rappeler à la population les risques majeurs.



Dans ce même esprit préventif, la PIROI a lancé un jeu mobile pour que la population puisse (re)mémoriser, tout en s'amusant, les bons gestes à adopter. Un outil ludique supplémentaire qui viendra pallier "la fragilisation de la culture du risque" en raison de "la faible occurence des phénomènes d’ampleur ces dernières années".





Ce travail mémoriel se concrétisera par la diffusion de messages qui seront diffusés sur les réseaux sociaux du rectorat et de la préfecture.



Cet éclairage sur ces récits des gramounes s’avère être une piqûre de rappel. Voilà huit ans que La Réunion n’a pas eu à déclencher d’alerte rouge. Le dernier phénomène majeur demeure Dina, déjà 20 ans en 2022, qui, avec des vents à 180 km/h et des rafales à 280 km/h au Piton Maïdo, avait notamment causé des dégâts chiffrés à plusieurs centaines de milliers d’euros. Plus loin dans le temps mais toujours aussi vivace dans la mémoire des anciens, Jenny fêtera, façon de parler, le soixantième anniversaire de son tragique passage.



Quelles tendances cette saison ?



L’activité cyclonique a été supérieure à la normale durant la saison cyclonique 2020-2021 mais La Réunion a été épargnée en raison des trajectoires des météores qui se sont concentrées sur la partie orientale de l’océan Indien. 12 systèmes ont été baptisés la saison dernière, répartis en 5 tempêtes et sept cyclones.



9 des 12 systèmes dépressionnaires de la saison se sont développés durant l’été austral mais la saison cyclonique a failli s’achever très précocement, dès la mi-mars, s’il n’y avait pas eu le phénomène très tardif "Jobo", à la mi-avril.



Emmanuel Cloppet, directeur interrégional de Météo France, rappelle que La Réunion demeure "un territoire particulièrement exposé par sa situation et son relief" et sur lequel "même un système de très faible intensité peut générer des pluies très intenses."



Les tendances saisonnières indiquent que des conditions sont plus propices à la formation de tempêtes tropicales dans la moitié Est avec des trajectoires orientées vers l’Ouest ou le Sud-Ouest des Mascareignes et la côte Est de Madagascar et du continent africain. Saison Cyclonique : Les prévisions pour La Réunion En novembre et décembre, l’activité cyclonique devrait rester cantonnée dans la partie Est. Le début de saison s’annonce calme et les phénomènes qui se formeront en coeur de saison amèneront des trajectoires plutôt décalées vers l’Ouest, mais "le degré d’incertitude reste important", pondère Emmanuel Cloppet.



Météo France estime que la probabilité de connaître une activité proche de la normale est de 50% et la probabilité que l’activité cyclonique soit supérieure à la normale tombe à 20%.



Un exercice de préparation à la gestion d’un cyclone s’est tenu ce matin en cellule opérationnelle de préfecture : Cette communication sera relayée dans les prochaines semaines par le rectorat, le Département et la PIROI. Des écoliers seront, à leur échelle, des contributeurs en collectant la parole des anciens de leur entourage. Des anciens qui ont vécu des cyclones marquants.Ce travail mémoriel se concrétisera par la diffusion de messages qui seront diffusés sur les réseaux sociaux du rectorat et de la préfecture.Cet éclairage sur ces récits des gramounes s’avère être une piqûre de rappel. Voilà huit ans que La Réunion n’a pas eu à déclencher d’alerte rouge. Le dernier phénomène majeur demeure Dina, déjà 20 ans en 2022, qui, avec des vents à 180 km/h et des rafales à 280 km/h au Piton Maïdo, avait notamment causé des dégâts chiffrés à plusieurs centaines de milliers d’euros. Plus loin dans le temps mais toujours aussi vivace dans la mémoire des anciens, Jenny fêtera, façon de parler, le soixantième anniversaire de son tragique passage.L’activité cyclonique a été supérieure à la normale durant la saison cyclonique 2020-2021 mais La Réunion a été épargnée en raison des trajectoires des météores qui se sont concentrées sur la partie orientale de l’océan Indien. 12 systèmes ont été baptisés la saison dernière, répartis en 5 tempêtes et sept cyclones.9 des 12 systèmes dépressionnaires de la saison se sont développés durant l’été austral mais la saison cyclonique a failli s’achever très précocement, dès la mi-mars, s’il n’y avait pas eu le phénomène très tardif "Jobo", à la mi-avril.Emmanuel Cloppet, directeur interrégional de Météo France, rappelle que La Réunion demeure "un territoire particulièrement exposé par sa situation et son relief" et sur lequel "même un système de très faible intensité peut générer des pluies très intenses."Les tendances saisonnières indiquent que des conditions sont plus propices à la formation de tempêtes tropicales dans la moitié Est avec des trajectoires orientées vers l’Ouest ou le Sud-Ouest des Mascareignes et la côte Est de Madagascar et du continent africain.En novembre et décembre, l’activité cyclonique devrait rester cantonnée dans la partie Est. Le début de saison s’annonce calme et les phénomènes qui se formeront en coeur de saison amèneront des trajectoires plutôt décalées vers l’Ouest, mais "le degré d’incertitude reste important", pondère Emmanuel Cloppet.Météo France estime que la probabilité de connaître une activité proche de la normale est de 50% et la probabilité que l’activité cyclonique soit supérieure à la normale tombe à 20%.



Téléchargez Weza sur iOS et Android