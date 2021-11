A la Une . Êtes-vous aussi cultivé qu'une Miss ?

Les candidates de Miss France 2022 sont actuellement à La Réunion pour la préparation du concours. Une étape importante est le quiz de culture générale. Voici les questions qui leur ont été posées. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 à 10:47





Culture générale, orthographe, géographie, logique, arts et spectacle : voici les thèmes du questionnaire à choix multiples auquel les candidates de Miss France 2022 ont toutes dû répondre.Ce quiz est l'une des épreuves clés pour les 29 concurrentes. Elles seront une quinzaine à être sélectionnées pour la finale par le jury qui tiendra notamment compte de leur note pour choisir celles qui pourront continuer l'aventure.Il y a en tout 40 questions. Testez vos connaissances et tentez de répondre ci-dessous au questionnaire de culture générale de Miss France 2022