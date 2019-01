A la Une . Etes-vous au courant que le fisc va débiter votre compte en banque mardi prochain ?





Pas de panique, il ne s'agit pas d'une opération d'un hacker particulièrement malin qui se ferait passer pour Gérald Darmanin.



Il s'agira tout simplement du premier prélèvement de l’acompte mensuel de prélèvement à la source. Cet acompte ne concerne que les contribuables qui ont une activité indépendante (statut BIC, BNC, BA), ou des revenus fonciers.



Il touche plus largement l’ensemble des revenus "sans tiers collecteur" (employeur, Pôle emploi…) comme une pension alimentaire par exemple.



Le fisc annonce un seul prélèvement mensuel pour ces acomptes, pour l’ensemble d’un même foyer fiscal.



Le 15 février pour ceux qui ont choisi les acomptes trimestriels



Par contre, si vous avez opté pour les acomptes trimestriels plutôt que pour les acomptes mensuels, le premier "prélèvement à la source revenus 2019" doit intervenir le 15 février.



A noter : un prélèvement mensuel va aussi être effectué pour les contribuables qui ont choisi le taux neutre (ou "non personnalisé") afin d'éviter que leur employeur ne dispose d'un indice sur des revenus complémentaires. Dans leur cas, le calendrier de prélèvement sera différent : ils doivent chaque mois déclarer leur revenu net imposable au fisc, qui prélèvera le complément d'impôt mensuel sur leur compte bancaire par la suite, sauf s’ils demandent une "reconduction mensuelle du montant prélevé".

Et un versement du fisc en crédit le même jour pour certains

Le même jour, le 15 janvier, l’administration fiscale doit effectuer une opération créditrice sur le compte bancaire de près de 9 millions de foyers fiscaux habituellement bénéficiaires de réductions ou crédits d’impôt.



Ces contribuables ont normalement été prévenus par email, puisqu’une lettre dédiée signée par le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin leur a été adressée.



Mi-janvier, ces ménages vont recevoir l’avance promise par le fisc sur leurs habituelles réductions d’impôt, à hauteur de 60% du montant annuel.



Mercredi dernier, en conférence de presse, Gérald Darmanin a annoncé une avance moyenne de 627 euros par ménage concerné.



Pierrot Dupuy Lu 865 fois





