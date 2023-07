Etats généraux des mobilités : "La voix citoyenne – La Réunion" a déposé son cahier d’acteurs

Le communiqué :



Dans le cadre des Etats généraux de la mobilité, la voix citoyenne – La Réunion a déposé ce jeudi son cahier d’acteurs. Pour nous, il est temps de consacrer tous nos efforts pour construire un Service Public des Transports fiable, cohérent et efficient ainsi qu'un plan de mobilité durable et accessible en plusieurs axes :



AXE 1 : Investir dans des transports en commun de masse tels que les tramways intercommunaux et trains régionaux. Nous citoyen.ne.s nous attendons la renaissance de chemin de fer de La Réunion et le déploiement d’un puissant réseau de Car-Trains jaunes.



AXE 2 : Améliorer les connexions entre différents réseaux des intercommunalités pour rendre plus performants et efficients la mobilité quotidienne.



AXE 3 : Construire des infrastructures de mobilité active sécurisées (marche, vélo) pour les court et moyens déplacements notamment en ville et entre les pôles d’attractivité économique.



AXE 4 : Amplifier la politique de co-voiturage, notamment avec la mise en place de Forfait Mobilité Durable, apparu avec la loi d’orientation des mobilités (LOM) en 2019 et réglementé par le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020. Collectivités et entreprises peuvent se saisir de ce dispositif incitatif pouvant offrir jusqu’à 800 euros par an aux covoitureurs.



AXE 5 : Favoriser et encourager le télétravail, pour diminuer le nombre de voitures sur la route dans les quartiers et les grands axes.



AXE 6 : Baisser la fiscalité sur les transports en commun en diminuant le taux de la TVA sur les transports en commun publics de 8,5% à 2,1%



AXE 7 : Créer un opérateur unique en charge des mobilités, tels qu'un Groupement d'Intérêt Public. Cet établissement public serait en charge des grands programmes de modernisation des transports tels que le renouvellement du matériel roulant, la mise en accessibilité des gares, le remplacement par des bus propres. ll décide des prolongements et des créations des nouvelles lignes de tramways, de bus.



AXE 8 : Favoriser la participation des usagers et une amélioration des services par la création de Commission d'Usagers indépendante, tant pour les cars jaunes que pour transports intercommunaux



Nous tenons à rappeler que nous devons construire des solutions à court, moyen et long terme. Pour les solutions à court terme, nous devons promouvoir, valoriser, rendre efficace et sécuriser tous les dispositifs déjà existants



Enfin il nous parait nécessaire d'augmenter la communication et la publicité pour faire changer l’opinion sur les mobilités alternatives.