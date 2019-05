Etats-Unis: Washington autorise le "compost humain"

En cas de décès, les habitants de l'Etat de Washington avaient jusqu'à présent le choix entre inhumation, crémation ou même encore embaumement. Mais à partir de l'année prochaine, ils pourront désormais "recycler" le corps du défunt. Une solution beaucoup plus écologique... En effet, le Parlement de Washington a voté une loi autorisant le "compost humain", légalisant ainsi la "réduction biologique naturelle" du corps humain. C'est une première aux Etats-Unis.



Le premier centre funéraire de réduction biologique du pays commence à se mettre en place et les premières sociétés prennent également le pas sur ce futur engrais naturel. Une start-up basée à Seattle, nommée "Recompose" aurait débuté des tests depuis une dizaine d'années sur six volontaires, comme le révèle RFI. Selon elle, "le compost humain serait doublement plus écologique : d’abord parce qu’il constitue un parfait engrais pour tout type de jardin et ce sans odeur. Ensuite, parce qu’il permettrait de réduire l’empreinte carbone du défunt", précise RFI.