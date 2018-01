États-Unis : Une maison de l'horreur digne de "American Horror Story" découverte en Californie

Les faits pourraient être tirés d'une série TV américaine mais il n'en n'est rien. Le dimanche 14 janvier, la police californienne découvre treize frères et soeurs dont un bébé de deux ans dans une maison à Perris, ville située à deux heures de Los Angeles.



C'est une des filles, âgée de 17 ans qui a donné l'alerte. Elle est parvenue à s'enfuir et a appelé les secours au 911 avec un téléphone trouvé dans la maison. Selon le communiqué de la police, la jeune fille semblait "un peu maigre" et ressemblait à une adolescente de 10 ans. Elle "affirmait que ses douze frères et soeurs étaient retenus à l'intérieur de la résidence par leurs parents".



Incarcérés pour torture et mise en danger d'enfants, David Turpin 57 ans et sa femme Louise 49 ans, n'ont pour le moment rien expliqué aux policiers sur le fait que leurs enfants ont été retrouvés dans le noir, enchaînés à leur lit et dans une odeur pestilentielle. Le montant de la caution de chacun s'élève à 9 millions de dollars.



Selon la police, les douze personnes découvertes "mal-nourries et très sales" paraissaient toutes mineures. Après vérifications, sept d'entre elles étaient adultes, âgées de 18 à 29 ans et le plus jeune avait 2 ans.



Selon une voisine,Kimberly Milligan, la famille semblait très étrange et très pale, ils avaient "le regard de ceux qui veulent se rendre invisibles", ils ne sortaient jamais jouer alors qu'ils étaient très nombreux. "Je me suis dit qu'ils suivaient des cours à domicile", ce qui est relativement fréquent aux Etats-Unis, ajoute-t-elle.