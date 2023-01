A la Une . Etats-Unis : Une fillette de 12 ans arrêtée après avoir mortellement poignardé son frère de 9 ans

A Tulsa dans l’Etat d’Oklahoma, une fillette de 12 ans a mortellement poignardé son plus jeune frère. La petite victime, âgée de neuf ans, est décédée après une opération à l’hôpital. C’est le deuxième homicide à Tulsa en moins de 7 jours en ce début d’année. Par Marine Abat - Publié le Dimanche 15 Janvier 2023 à 14:37

Le jeudi 5 janvier, alors que ses parents dorment à l’étage, une mineure de 12 ans a poignardé a mort son frère de neuf ans, rapporte la Nouvelle Tribune. Apres son forfait, la fillette est allée prévenir ses parents.



Le garçonnet a été conduit à l’hôpital ou il succombe après une opération. « Les pompiers et les ambulanciers étaient déjà sur les lieux et pratiquaient la RCR à une victime de sexe masculin de 9 ans», a confié une source policière arrivée sur les lieux du drame.



La fillette a été placée en garde à vue au Family Center for Juvenile Justice, une unité de crise pour mineurs, selon un communiqué de presse des autorités policières, le temps que l’affaire soit référée au tribunal.



Le rapport médical a établi que la victime est décédée de ses blessures peu après 2h30.



Pour l'instant, les causes du meurtre ne sont pas connues et les noms des deux jeunes enfants ne sont pas dévoilés.



«Évidemment, nous avons fait quelques entretiens, mais les entretiens avec un enfant de 12 ans sont très préliminaires. Cela, malheureusement, n'a pas de fin facile ni de chemin facile, cela va être un processus long et compliqué qui va être extrêmement éprouvant pour toutes les personnes impliquées », a déclaré le capitaine Richard Meulenberg du département de police de Tulsa à Fox 23.



«Tous les homicides sont tragiques, mais le deuxième homicide de 2023 à Tulsa montre un problème de société définitif. La question est, comment la société traite-t-elle un enfant tuant un autre enfant ?», s’interroge le capitaine Richard Meulenberg.