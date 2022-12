A la Une . Etats-Unis : Une fillette de 10 ans se fait mordre par un requin mais parvient à le repousser

Jasmine Carney, 10 ans, a été attaquée par un requin pendant qu’elle se baignait à la plage de Hobe Sound, en Floride. Elle était accompagnée de sa grand-mère et son petit frère de 6 ans au moment des faits. Par C.L. - Publié le Dimanche 11 Décembre 2022 à 09:49

Pendant qu’elle se baignait, Jasmine Carney, une fillette de dix ans, a soudainement ressenti une douleur. Et pour cause, un requin lui mord le pied, rapporte The Sun. Courageuse, elle s’en débarrasse en lui donnant des coups de pied. Heureusement, le dangereux prédateur lâche prise et déguerpit.



La petite est sortie de l’eau et s’est précipitée dans les bras de sa grand-mère adoptive. Elle avait du sang qui coulait sur son pied. Elle a été rapidement prise en charge par les sauveteurs qui lui ont fait un garrot sur la cheville. Elle a ensuite été héliportée vers un hôpital.



La petite fille a perdu un morceau de son pied, mais heureusement c’est le seul endroit où elle a été mordue. Chapeau bas pour la petite Jasmine qui est restée courageuse jusqu’à la fin.