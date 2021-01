Etats-Unis : Une femme exécutée après un crime sordide

Lisa Montgomery a été exécutée par injection létale dans l’Indiana au pénitencier fédéral dans la nuit du 12 janvier 2021.



La cour suprême des Etats-Unis avait donné son feu vert dans la nuit pour procéder à l’exécution de l’Américaine âgée de 52 ans.



Malgré les protestations de ses avocats et le désaccord de trois magistrats progressistes, les ultimes recours des avocats de la condamnée ont été refusés.



En décembre 2004, elle avait tué Bobbi Jo Stinnett, 23 ans et enceinte de 8 mois afin de lui voler son foetus. Dans l'incapacité d'avoir un nouvel enfant, Lisa Montgomery avait repéré sa victime qui était éleveuse de chiens.



Elle avait proposé de se rendre au domicile de Bobbi Jo Stinnett dans le Missouri pour aller chercher un chiot. Mais sur place, elle l’avait étranglée puis lui avait ouvert l'utérus avec un couteau de cuisine. Elle s'était emparée du bébé qui a survécu et avait laissé la maman dans une mare de sang. Le bébé volé, âgé aujourd’hui de 16 ans, vit avec son père.



En 2007, Lisa Montgomery avait été condamnée par un jury du tribunal du district ouest du Missouri pour enlèvement ayant entraîné la mort. Les jurés avaient demandé à l'unanimité une condamnation à mort.



Ses avocats avaient tenté de plaider la folie lorsque l'affaire avait été portée devant le tribunal et mis en avant que leur cliente souffrait de troubles mentaux, conséquence de violences et viols en réunion subis lors de son enfance.