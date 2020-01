États-Unis: Un ressortissant français détenu par les services d'immigration, décède

L’identité de cette personne et les circonstances de son décès ne filtrent pas encore. Mais un Français d’origine angolaise est décédé dimanche alors qu’il était sous garde fédérale, détenu par les services de l’immigration américaine au Nouveau-Mexique. Il ou elle serait âgé d’une quarantaine d’années.



Si l’individu est mort à l’hôpital presbytérien d’Albuquerque, c’est le seul détail pour le moment sur son décès. Une autopsie est en cours et les services consulaires français tentent de localiser la famille.



Ce décès intéresse davantage car il arrive après une série inquiétante. Le plus récent : celui de Nebane Abienwi, 37 ans, mort en octobre suite à une hémorragie cérébrale alors qu’il était détenu par les mêmes services à San Diego en Californie. Le même mois, c’est un certain Roylan Hernandez-Diaz, 53 ans, également détenu, qui se serait suicidé en Louisiane. En début 2019, ce sont cinq enfants du Guatemala qui ont trouvé la mort après avoir été interpellés par des officiers de l’immigration américaine.