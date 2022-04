A la Une . Etats-Unis : Un policier abat un homme d’une balle dans la tête, la scène a été filmée

​Un contrôle routier suivi d’une course-poursuite a viré au drame le 4 avril dans l’Etat du Michigan aux Etats-Unis. Un homme a été abattu par un policier qui tentait de le maîtriser. Par LG - Publié le Jeudi 14 Avril 2022 à 10:25

L’interpellation de Patrick Lyoya a été filmée par quatre caméras différentes. Ce 4 avril dans la ville de Grand Rapids dans le Michigan, un policier fait stopper un véhicule pour un contrôle routier.



Le conducteur prend la fuite à pied mais le policier arrive rapidement à le plaquer au sol. La personne interpellée arrive à se remettre debout, tente de prendre le pistolet à décharge électrique du policier. La lutte entre les deux hommes se poursuit au sol lorsqu’un tir retentit. Le fuyard est tué d’une balle dans la tête. Patrick Lyoya, âgé de 26 ans, était arrivé aux USA comme réfugié de République démocratique du Congo avec sa famille et était père de deux enfants.



"Je considère cela comme une tragédie. La perte d’une vie, quelles que soient les circonstances, est triste, et je sais que cela aura un impact sur notre ville", a déclaré le chef de la police de Grand Rapids, Eric Winstrom, lors d’une conférence de presse donnée hier mercredi et au cours de laquelle les vidéos ont été dévoilées.



Dès les images révélées, une centaine de manifestants se sont rassemblés à Grand Rapids pour réclamer que la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame.



La gouverneure de l'Etat, Gretchen Whitmer, a appelé au calme le temps que l’enquête de la police des polices livre ses conclusions.



ATTENTION , ces images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties

🔴Cette vidéo montre un policier de Grand Rapids (Michigan) abattre Patrick Lyoya, un Afro-américain de 26 ans stoppé pour un problème de plaque le 4 avril. Après une lutte pour le contrôle du Taser du policier, l'agent abat Lyoya d'une balle dans la tête à bout portant. pic.twitter.com/ry5UISnAiE — Philippe Berry (@ptiberry) April 13, 2022

Une manifestation s'est déroulée la nuit dernière dans la ville de Grand Rapids :

It's dark now in Grand Rapids.



Protesters calling for justice for Patrick Lyoya are marching in a circle around the police department. @WOODTV pic.twitter.com/4uL9fI7fHh — Byron Tollefson (@byron_tollefson) April 14, 2022