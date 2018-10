Etats-Unis : Un joueur remporte le lot record de 1,6 milliard de dollars à la loterie

Un habitant de Caroline du Sud a remporté la loterie record tirée mardi soir aux Etats-Unis.



Il est le seul à avoir trouvé les six numéros du Mega Millions et décroche ainsi le jackpot à 1,6 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros), le plus gros gain dans le monde pour un jeu de hasard.



Chaque billet du Mega Millions coûte 2 dollars et la probabilité de toucher le jackpot est d’une sur 302,5 millions. Contrairement à ce qui se passe en France, les gains tirés de la loterie américaine sont imposables.



Selon le site de Mega Millions, si le gagnant du gros lot de mardi soir choisissait de recevoir son prix en une seule fois, il ne toucherait "que" 429 millions de dollars, après prélèvement fédéral. Auquel peuvent s'ajouter d'autres prélèvements au niveau de certains états.