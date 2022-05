A la Une . États-Unis : Un jeune de 18 ans abat 10 personnes dans un attentat raciste diffusé en direct

Un suprémaciste blanc a été mis en examen après avoir ouvert le feu dans un supermarché situé dans un quartier majoritaire noir de la ville de Buffalo dans l'état de New York. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 15 Mai 2022 à 22:50

Un "crime haineux et extrémiste à caractère raciste" a été commis ce dimanche aux Etats-Unis, ont expliqué les forces de l'ordre à The Guardian. Un jeune de 18 ans a pénétré dans un supermarché dans un quartier majorité noir de Buffalo. Il avait un fusil d'assaut, portait un gilet pare-balles et possédait des équipements militaires.



L'homme a d'abord ouvert le feu devant le magasin. Il a tiré sur quatre personnes, trois d'entre elles sont mortes. Le vigile du supermarché est alors entré en action. Cet ancien policier a sorti son arme et a visé le tireur, mais n'a touché que le gilet pare-balles avant d'être abattu à son tour. 13 victimes sont à déplorer, 10 d'entre elles ont perdu la vie.