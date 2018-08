Etats-Unis : Un homme attaqué par un requin

Un homme âgé de 61 ans a été victime ce jeudi d'une attaque de requin aux Etats-Unis. Il a subi des morsures à l’abdomen et aux jambes alors qu’il se baignait le long du littoral de l’état du Massachusetts, sur la côte Est des USA.



Selon des témoins, le sexagénaire s’était éloigné de la côte et était allé nager près des phoques. La victime a été transportée en hélicoptère vers un hôpital de Boston. Le chef du service de la police de la ville de Truro a précisé que l'homme attaqué "était conscient et qu'il parlait" lors de son transfert.



L’attaque s'est produite vers 16h à Longnook Beach, une plage située près de la péninsule donnant sur l'océan Atlantique.



Après cette attaque, les forces de l’ordre de la région de Cape Cod ont renouvelé leur campagne de prudence à l'égard des plagistes suite au signalement de nombreux requins vus par des pêcheurs ces dernières semaines près des côtes.