États-Unis: Un habitant du Colorado remporte deux fois un million de dollars le même jour à la loterie

Empocher deux fois un million de dollars à la loterie dans la même journée...C'est l'incroyable exploit réalisé par cet habitant du Colorado aux États-Unis le 25 mars dernier, qui, avec beaucoup de chance et de persévérance, a remporté le jackpot après avoir joué les mêmes numéros pendant 30 ans.



Les responsables de la loterie du Colorado ont identifié Joe B. en tant que gagnant de deux jackpots Powerball d'un million de dollars le 25 mars, rapportent les médias locaux américains. Joe B. avait acheté ses billets gagnants dans deux magasins de Pueblo, situés dans la même rue explique un responsable de la loterie, un le matin et l'autre le soir.



En raison de la crise du coronavirus qui frappe touche sévèrement les États-Unis, l'heureux parieur devra venir récupérer ses gains via une sorte de drive-in.

If you haven't heard about our double million-dollar Powerball winner from Pueblo, he's *kinda* a big deal. Check it out: https://t.co/LrgIWKk6RE

— Colorado Lottery (@ColoLottery) April 29, 2020

